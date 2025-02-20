Rami Çocuk Kitap Kulübü Edebiyatı Çocuklarla Buluşturuyor

Rami Kütüphanesi, 9-13 yaş arası çocuklar için üç gün sürecek 'Rami Çocuk Kitap Kulübü' etkinliği düzenliyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 10:14
Rami Çocuk Kitap Kulübü Edebiyatı Çocuklarla Buluşturuyor

Rami Çocuk Kitap Kulübü Edebiyatı Çocuklarla Buluşturuyor

Rami Kütüphanesi, 9-13 yaş arasındaki çocuklar için üç gün boyunca 'Rami Çocuk Kitap Kulübü' programı düzenleyecek. Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, bu özel program kapsamında çocuklar edebiyatla yakından tanışacak.

Etkinlikler, farklı yaş gruplarına hitap eden üç farklı kitap üzerinden gerçekleştirilecek. Bu sayede çocukların edebiyat sevgisinin pekiştirilmesi, eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve kitaplar hakkında interaktif sohbetler yapabilmeleri hedefleniyor.

Programın Detayları

Program, yarın Zehra Esra Balkan yönetiminde, 10-13 yaş arası çocuklara yönelik Sunay Akın'ın 'Ay Hırsızı' kitabıyla başlayacak.

İkinci gün, 22 Şubat tarihinde Kevser Yılmaz yönetiminde 9-12 yaş arasındaki çocuklar için Andri Snaer Magnason'un 'Mavi Gezegenin Hikayesi' kitabı ele alınacak.

Programın son etkinliği ise 23 Şubat’ta Tuğba Çeremen yönetiminde, 9-13 yaş grubu okurlar için Jose Mauro De Vasconcelos'un klasikleşmiş eseri 'Şeker Portakalı' üzerine gerçekleştirilecek.

Etkinlikler hakkında daha fazla bilgiye ramikutuphanesi.gov.tr adresinden ve kütüphanenin sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.

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