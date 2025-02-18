Rami Kütüphanesi'nde "Aile Okulu" 20 Şubat'ta Başlıyor

Rami Kütüphanesi'nde Aile Okulu Programı

Rami Kütüphanesi, aile ilişkilerini güçlendirmek ve bilinçli ebeveynlik sürecini desteklemek amacıyla Aile Okulu programını düzenliyor. İlk seminer 20 Şubat'ta başlayacak.

İlk Seminer: Sağlıklı Bir Evliliğin Temelleri

Programın açılış semineri, aile danışmanı ve yazar Saliha Erdim ile "Sağlıklı Bir Evliliğin Temelleri: Doğru Eş Seçimi ve İlişki Yönetimi" başlığı altında gerçekleşecek.

İkinci Seminer: Birlikte Yaşama Sanatı

16 Nisan’da, psikiyatrist Prof. Dr. Medaim Yanık ile "Birlikte Yaşama Sanatı: Evlilikte İlk Adımlar ve Uyum" konulu seminer gerçekleştirilecek.

Üçüncü Seminer: Ebeveynlikte Bağlanmanın Önemi

13 Mayıs’taki üçüncü seminerde psikolog ve yazar Dr. Nilüfer Devecigil ile "Ebeveynlikte Bağlanmanın Önemi" ele alınacak.

Seminerler, doğru eş seçimi, evlilikte uyum, ebeveyn olmaya hazırlık, çocuk yetiştirme ve ergenlik döneminde sağlıklı iletişim gibi konuları içeren zengin içerik sunacaktır. Aile Okulu, aile içi huzurun sağlanması ve bağımlılıklardan korunma gibi önemli konuları da uzman konuşmacılar eşliğinde tartışma fırsatı sunmaktadır.