Rami Kütüphanesi'nde "Aile Okulu" 20 Şubat'ta Başlıyor

Rami Kütüphanesi'nde başlayacak "Aile Okulu" programı, sağlıklı aile ilişkileri kurmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 15:44
Rami Kütüphanesi'nde "Aile Okulu" 20 Şubat'ta Başlıyor

Rami Kütüphanesi'nde Aile Okulu Programı

Rami Kütüphanesi, aile ilişkilerini güçlendirmek ve bilinçli ebeveynlik sürecini desteklemek amacıyla Aile Okulu programını düzenliyor. İlk seminer 20 Şubat'ta başlayacak.

İlk Seminer: Sağlıklı Bir Evliliğin Temelleri

Programın açılış semineri, aile danışmanı ve yazar Saliha Erdim ile "Sağlıklı Bir Evliliğin Temelleri: Doğru Eş Seçimi ve İlişki Yönetimi" başlığı altında gerçekleşecek.

İkinci Seminer: Birlikte Yaşama Sanatı

16 Nisan’da, psikiyatrist Prof. Dr. Medaim Yanık ile "Birlikte Yaşama Sanatı: Evlilikte İlk Adımlar ve Uyum" konulu seminer gerçekleştirilecek.

Üçüncü Seminer: Ebeveynlikte Bağlanmanın Önemi

13 Mayıs’taki üçüncü seminerde psikolog ve yazar Dr. Nilüfer Devecigil ile "Ebeveynlikte Bağlanmanın Önemi" ele alınacak.

Seminerler, doğru eş seçimi, evlilikte uyum, ebeveyn olmaya hazırlık, çocuk yetiştirme ve ergenlik döneminde sağlıklı iletişim gibi konuları içeren zengin içerik sunacaktır. Aile Okulu, aile içi huzurun sağlanması ve bağımlılıklardan korunma gibi önemli konuları da uzman konuşmacılar eşliğinde tartışma fırsatı sunmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlik Politika Belgesi'nde Gençlerin Katılımı Önemli
2
İstanbul'da Avrupa Üniversiteler Arası Arapça Münazara Şampiyonası Düzenlendi
3
Boğaziçi Üniversitesi'nden Kafe İşletmesi ile İlgili Açıklama: Olaylar Kamusal İddiaları Reddetti
4
Jet Ski ile Yunanistan'dan Türkiye'ye Geçiş: Düzensiz Göçmen Yakalandı
5
Bakırhan, PKK Öcalan ile Görüşmeler Hakkında Açıklamalarda Bulundu
6
Yurdun Bazı Kesimlerine Fırtına ve Kuvvetli Kar Uyarısı
7
Antalya'da Halk Otobüsleri için Özel Şerit Uygulaması Başladı

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık