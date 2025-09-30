Rami Kütüphanesi'nde 'Ben Okuyorum İstanbul Okuyor' Etkinliği

İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor' kitap okuma projesi kapsamında, aileler, öğrenciler, öğretmenler ile yazar ve şairlerin katılımıyla Rami Kütüphanesi'nde 'Ailemle Okuyoruz' başlıklı bir okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Vali Davut Gül: Kütüphane ve aile okuması vurgu yaptı

İstanbul Valisi Davut Gül, Rami Kütüphanesi'ne her gelişinde büyük mutluluk duyduğunu belirterek kütüphanenin restorasyonunun önemine dikkat çekti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yaklaşık 25 yıldır kamu görevinde olduğunu söyleyen Gül, iyi okuldan çok iyi öğretmen, iyi öğrenci ve özellikle iyi veli vurgusu yaptı. Veli olmanın, çocuğa zaman ayırmakla mümkün olduğunu belirtti ve projenin pratik bir önerisini paylaştı: akşam televizyonu kapatmak, tabletten yarım saat feragat etmek ve çocuğuyla birlikte kitap okumak.

Gül, projeyle ilgili olarak okullarda bulunan kitap sayısıyla ilgili hedefleri de açıkladı: "Toplamda 6,5 milyon okullarımızda kitap var. 6,5 milyon kitap sayısını, 13 milyona çıkartma hedefimiz vardı. İlave 6,5 milyon kitabın 4 milyon 800 binini temin ettik. Kalanını da bu sene temin edeceğiz."

Ayrıca yalnızca kitabın varlığının yeterli olmadığını, öğrencinin, öğretmenin ve velinin de kitap okumasının okuma alışkanlığını güçlendireceğini vurguladı ve kitap okumanın çocuğun kimlik, kişilik ve vicdan gelişimindeki rolüne işaret etti.

Millî Eğitim Müdürü Yentür: Okulu her yere taşımalıyız

İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Rami Kütüphanesi'nin eski bir askeri kışla olduğunu hatırlatarak buranın 'yaşam ve hayat mektebi' haline geldiğini söyledi. Yentür, okulun sadece dört duvarla sınırlı olmadığını; okulu eve, sokağa, caddeye taşıyabilmenin başarının anahtarı olduğunu ifade etti.

Yentür, projenin farkını şu şekilde anlattı: genelde okuma faaliyetleri okullarda belirli saatlerde yapılırken bu projenin saati 21.00 ile 21.30 arasında olması nedeniyle önem taşıdığını belirtti ve anne-babalara televizyon, internet, telefon ve tabletleri bu süre zarfında kapatma çağrısı yaptı. Projenin bir yaşam kültürü haline gelmesinin önemine dikkat çekti ve bunun hayat boyu sürecek bir gereklilik olduğunu söyledi.

Etkinlikte okuma anı

Konuşmaların ardından Vali Davut Gül, Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, yazarlar, çocuklar ve aileler birlikte kitap okudu; etkinlik böylece farkındalık yaratacak bir okuma deneyimiyle son buldu.

Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor projesi kapsamında gerçekleştirilen bu etkinlik, aile odaklı okuma kültürünü güçlendirmeye yönelik bir adım olarak öne çıktı.

