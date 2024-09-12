DOLAR
33,88 0,26%
EURO
37,59 -0,45%
ALTIN
2.785,82 -1,47%
BITCOIN
1.972.752,87 -1,21%

Rami Kütüphanesi'nde Biyografi Kitaplığı Açılıyor

Rami Kütüphanesi'nde, Türkiye'de bir ilk olan Biyografi Kitaplığı açılarak okuyuculara sunulacak.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 21:09
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 21:19
Rami Kütüphanesi'nde Biyografi Kitaplığı Açılıyor

Biyografi Kitaplığı, Rami Kütüphanesi'nde Açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Rami Kütüphanesi Müdürlüğü ile İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfı Biyografi Enstitüsü işbirliğiyle hazırlanan Biyografi Kitaplığı, özellikle araştırmacılara hitap eden bir kaynak olma amacı taşıyor.

Ortak Protokol İmzalandı

Proje ile ilgili olarak yapılan açıklamaya göre, Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, İbnülemin Vakfı Başkanı Ahmet Samet Yapar ve Biyografi Enstitüsü Başkanı Erol Erdoğan, ortak bir protokole imza attı.

Biyografi Enstitüsü'nden Açıklamalar

Biyografi Enstitüsü Genel Sekreteri Dr. Rıdvan Kaşıkçı, yeni kitaplığın 10 bine yakın biyografi kitabıyla dolu olacağını ve bunun Türkiye'de bir ilki temsil edeceğini belirtti.

Seminerler ve Atölyeler de Olacak

Biyografi Enstitüsü ile yapılan protokolün sadece kitaplıkla sınırlı kalmayacağını ifade eden Ali Çelik, biyografi temalı seminerler, söyleşiler ve atölyeler gibi etkinliklerin de planlandığını sözlerine ekledi.

Açılış Tarihi Bekleniyor

Biyografi Kitaplığı'nın kısa süre içinde hizmete girmesi beklenirken, detayların ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Rami Kütüphanesi Müdürlüğü ve İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfı...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Rami Kütüphanesi Müdürlüğü ve İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfı Biyografi Enstitüsünün ortak protokolle hazırladığı "Biyografi Kitaplığı" okurlarla buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Rami Kütüphanesi Müdürlüğü ve İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfı...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Rami Kütüphanesi Müdürlüğü ve İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfı Biyografi Enstitüsünün ortak protokolle hazırladığı "Biyografi Kitaplığı" okurlarla buluşacak.

İLGİLİ HABERLER

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı
2
PSB Anatolia Uluslararası Fuarı Sapanca'da Başladı
3
Adıyaman'da 7 Katlı Binada Baca Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Erbakan Kahramanmaraş'ta İstişarelerde Bulundu
5
Narin Güran'ın Ölümüyle İlgili 9 Şüpheli için Tutuklama Talebi
6
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
7
Yörük Şenlikleri'nde 100 Binden Fazla Kişiye Şifalı Pilav İkram Edilecek

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!