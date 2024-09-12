Rami Kütüphanesi'nde Biyografi Kitaplığı Açılıyor

Biyografi Kitaplığı, Rami Kütüphanesi'nde Açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Rami Kütüphanesi Müdürlüğü ile İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfı Biyografi Enstitüsü işbirliğiyle hazırlanan Biyografi Kitaplığı, özellikle araştırmacılara hitap eden bir kaynak olma amacı taşıyor.

Ortak Protokol İmzalandı

Proje ile ilgili olarak yapılan açıklamaya göre, Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, İbnülemin Vakfı Başkanı Ahmet Samet Yapar ve Biyografi Enstitüsü Başkanı Erol Erdoğan, ortak bir protokole imza attı.

Biyografi Enstitüsü'nden Açıklamalar

Biyografi Enstitüsü Genel Sekreteri Dr. Rıdvan Kaşıkçı, yeni kitaplığın 10 bine yakın biyografi kitabıyla dolu olacağını ve bunun Türkiye'de bir ilki temsil edeceğini belirtti.

Seminerler ve Atölyeler de Olacak

Biyografi Enstitüsü ile yapılan protokolün sadece kitaplıkla sınırlı kalmayacağını ifade eden Ali Çelik, biyografi temalı seminerler, söyleşiler ve atölyeler gibi etkinliklerin de planlandığını sözlerine ekledi.

Açılış Tarihi Bekleniyor

Biyografi Kitaplığı'nın kısa süre içinde hizmete girmesi beklenirken, detayların ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Rami Kütüphanesi Müdürlüğü ve İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfı Biyografi Enstitüsünün ortak protokolle hazırladığı "Biyografi Kitaplığı" okurlarla buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Rami Kütüphanesi Müdürlüğü ve İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfı Biyografi Enstitüsünün ortak protokolle hazırladığı "Biyografi Kitaplığı" okurlarla buluşacak.