Rami Kütüphanesi'nde Masallarla Oruç Açma Etkinliği

Rami Kütüphanesi, yarın çocuklara ramazanın manevi atmosferini hissettirmek amacıyla 'Masallarla Tekne Orucumu Açıyorum' etkinliğini düzenliyor.

Etkinlik Detayları

Kütüphaneden alınan bilgilere göre, Ümit Yaşar Özkan ve Elif Konar Özkan eşliğinde gerçekleştirilecek olan etkinlik, 4-8 yaş arasındaki çocuklar için özel olarak tasarlandı. Bu etkinlikte, çocuklar masal dinlemenin yanı sıra geleneksel oyunlar da oynayarak eğlenceli bir gün geçirecekler.

Oruç Kavramı ve Ramazan Değerleri

Etkinliğin amacı doğrultusunda, çocuklara oruç kavramı eğlenceli ve öğretici bir şekilde aktarılacak. Rami Kütüphanesi Salon 136'da saat 12.45'te başlayacak olan etkinlikte, çocuklar 'tekne orucu' geleneğini öğle ezanıyla birlikte oruç açarak deneyimleyecekler. Ayrıca, ramazanın temel değerleri olan sabır, paylaşma ve dayanışma temaları masallar ve oyunlar aracılığıyla pekiştirilecek.

Katılım Bilgileri

Çocuklara kültürel mirası tanıtmak ve ramazanın manevi atmosferini yaşatmak hedeflenen bu etkinliğe katılmak isteyenlerin detaylı bilgiye ramikutuphanesi.gov.tr adresinden ulaşabileceği belirtildi.