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Rami Kütüphanesi'nde Şeb-i Arus Etkinlikleri Kapsamında Atölye Çalışmaları Başlıyor

Rami Kütüphanesi'nde Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında çeşitli ücretsiz atölye çalışmaları düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 19:01
Rami Kütüphanesi'nde Şeb-i Arus Etkinlikleri Kapsamında Atölye Çalışmaları Başlıyor

Rami Kütüphanesi'nde Şeb-i Arus Etkinlikleri Kapsamında Atölye Çalışmaları Başlıyor

Rami Kütüphanesi, Şeb-i Arus etkinlikleri çerçevesinde çeşitli atölye çalışmaları düzenleyecek. Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler yarın başlayacak.

Filografi ve Ebru Atölyeleri

Program kapsamında ilk olarak yarın saat 13.00'de Serenay Yıldırım liderliğinde filografi sanatı atölyesi gerçekleştirilecek. Bu atölyede, Mevlana'nın öğretilerine ve estetik anlayışına uygun olarak, filografi sanatıyla lale motifleri işlenecek.

Devamında, saat 14.30'da Ümran Balahorlu'nun eğitmenliğinde bir ebru atölyesi düzenlenecek. Çocuklara yönelik bu atölyede katılımcılar, geleneksel ebru sanatı ile lale motifleri oluşturma fırsatı bulacak.

Sufi Nefesi Atölyesi

Etkinliklerin son kısmında ise saat 15.00'te psikolog Şerife Esentürk Dede, Sufi Nefesi atölyesi gerçekleştirecek. Bu atölyede katılımcılar, Mevlana'nın öğretilerinden ilham alarak nefes çalışması deneyimleyecekler.

Tüm atölye çalışmaları ücretsiz olup, katılım için ramikutuphanesi.gov.tr adresinden randevu almak gerekiyor.

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