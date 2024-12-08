DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.945,96 0%
BITCOIN
3.462.679,33 0,65%

Ramiz Erinç Sağkan, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına Yeniden Seçildi

Ramiz Erinç Sağkan, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na tekrar seçilerek güven tazeledi.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 18:36
Ramiz Erinç Sağkan, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına Yeniden Seçildi

Ramiz Erinç Sağkan, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına Yeniden Seçildi

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına, Ramiz Erinç Sağkan tekrar seçildi. Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün başlayan Türkiye Barolar Birliği 38. Olağan Genel Kurulu'nda, başkanlık ve yönetim kurulu seçimleri için oy verme işlemi sona erdi.

Olağan Genel Kurulda Seçim Süreci

Olağan Genel Kurul'da başkanlık için mevcut Başkan Ramiz Erinç Sağkan, Samsun Barosu'na kayıtlı avukat Emrah Yavuzcan ve Muş Barosu'na kayıtlı avukat Mehmet Zahit Söylemez yarıştı. Genel Kurulda, 355 delegenin 347'sinin oyu geçerli sayıldı. Sağkan, geçerli oyların 309'unu alarak, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına yeniden seçildi.

Teşekkür Konuşması ve Gelecek Vizyonu

Seçimin ardından teşekkür konuşması yapan Sağkan, "3 yıl önce Türkiye için, avukatlık mesleği ve meslektaşları için bir umudu hep birlikte hayata geçirdik. Bu umudun aynı zamanda üzerimize büyük bir sorumluluk yüklediğini de biliyorum." dedi. Sağkan, çıkan sonucun kendi adına huzur getirdiğini vurgulayarak, "Genel kurulumuzun tüm bileşenlerine, baro başkanlarımıza ve meslektaşlarıma tüm içtenliğimle teşekkür ediyorum. 4 yıl daha, 'birlikte yöneteceğiz' anlayışını daha etkin ve ortak bir paydayla sürdüreceğim. Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde ifade etti.

Genel Kurul'da ayrıca, Türkiye Barolar Birliği yönetim, disiplin ve denetleme kurullarının üyeleri de belirlenecek.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsveç'te Suriyeliler, Baas Rejiminin Çöküşünü Kutladı
2
TBMM Heyeti, Azerbaycan'daki Tarihi Kentleri Ziyaret Etti
3
IKBY: Suriye'nin Geleceği Huzur ve Demokrasi ile Şekillenmeli
4
Almanya'da Suriyeliler, Baas Rejiminin Devrilmesini Coşkuyla Kutladı
5
Ömer Çelik: Suriye'de Kapsayıcı Yönetim İstiyoruz
6
BM Suriye Araştırma Komisyonu: Tarihi Bir Başlangıç
7
Bodrum'un Mahalleleri Sağanak Yağışla Sular Altında Kaldı

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor