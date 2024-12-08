Ramiz Erinç Sağkan, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına Yeniden Seçildi

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına, Ramiz Erinç Sağkan tekrar seçildi. Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün başlayan Türkiye Barolar Birliği 38. Olağan Genel Kurulu'nda, başkanlık ve yönetim kurulu seçimleri için oy verme işlemi sona erdi.

Olağan Genel Kurulda Seçim Süreci

Olağan Genel Kurul'da başkanlık için mevcut Başkan Ramiz Erinç Sağkan, Samsun Barosu'na kayıtlı avukat Emrah Yavuzcan ve Muş Barosu'na kayıtlı avukat Mehmet Zahit Söylemez yarıştı. Genel Kurulda, 355 delegenin 347'sinin oyu geçerli sayıldı. Sağkan, geçerli oyların 309'unu alarak, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına yeniden seçildi.

Teşekkür Konuşması ve Gelecek Vizyonu

Seçimin ardından teşekkür konuşması yapan Sağkan, "3 yıl önce Türkiye için, avukatlık mesleği ve meslektaşları için bir umudu hep birlikte hayata geçirdik. Bu umudun aynı zamanda üzerimize büyük bir sorumluluk yüklediğini de biliyorum." dedi. Sağkan, çıkan sonucun kendi adına huzur getirdiğini vurgulayarak, "Genel kurulumuzun tüm bileşenlerine, baro başkanlarımıza ve meslektaşlarıma tüm içtenliğimle teşekkür ediyorum. 4 yıl daha, 'birlikte yöneteceğiz' anlayışını daha etkin ve ortak bir paydayla sürdüreceğim. Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde ifade etti.

Genel Kurul'da ayrıca, Türkiye Barolar Birliği yönetim, disiplin ve denetleme kurullarının üyeleri de belirlenecek.