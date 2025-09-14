Ramon Havalimanı uçuşlara kapatıldı: Yemen'den İHA tehdidi

Olayın gelişimi ve resmi açıklamalar

İsrail, Yemen'den insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırı nedeniyle güneydeki Ramon Havalimanını yeniden uçuşlara kapattı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Be'er Ora (Arabe Vadisi) bölgesine bir İHA'nın sızdığı ve sirenlerin çaldığı kaydedildi. Açıklamada, olayla ilgili detayların incelendiği belirtildi.

Daha sonra ordudan yapılan bir başka açıklamada, Yemen'den Arabe Vadisi bölgesine düzenlenen İHA saldırısının engellendiği; şarapnel parçalarının düşme endişesi nedeniyle sirenlerin devreye girdiği ifade edildi.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, ülkenin güneyindeki Umm er-Reşraş (Eilat) bölgesindeki Ramon Havalimanı bölgesine bir İHA'nın sızmasının ardından sirenler çaldı. Kanal 12 televizyonu da havalimanının yeni bir duyuruya kadar uçuşlara kapatıldığını bildirdi.

Husilerden saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'de 7 Eylül'de Yemen'den atılan İHA'nın ülkenin güneyindeki Ramon Havalimanı'na isabet etmesi sonucu 1 kişinin hafif yaralandığı belirtilmişti. İsrail Havalimanları Kurumu, saldırının ardından Ramon Havalimanı'nın uçuşlara kapatıldığını duyurmuştu.

Aynı döneme ilişkin ordudan yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin gönderdiği, Ramon Havalimanı'nı vuran İHA'nın tespit edilemediği ve sirenlerin devreye girmediği kaydedilmişti.