Raouf Rifai'nin İstanbul'daki Resim Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Lübnanlı Sanatçı Raouf Rifai'nin Resim Sergisi Açıldı

Lübnanlı sanatçı Raouf Rifai, Kelimat Sanat Galerisi'nde düzenlenen resim sergisi ile sanatseverlerle bir araya geldi. Sergisinde, medeniyetimizin tarihini ve kültürel mirasını yansıtan soyut eserlerine yer verdi.

Serginin Teması ve Sanatçının İfadeleri

Rifai, sanatının ana temasını "medeniyetimizin tarihi ve mirasıyla beslenen insanlık" olarak belirtti. Eserlerinin, Orta Doğu medeniyetinin ve evriminin gerçekliğini yansıtan bir ayna işlevi gördüğünü ifade etti.

İstanbul'a Özel Heyecanı

Sanatçı, İstanbul'daki sergisinin kendisi için özel olduğunu vurgulayarak, "Singapur, Dubai, Tunus, Mısır gibi birçok yerde sergiler açtım. Ancak İstanbul'da daha önce hiç sergi yapmamıştım. İstanbul, tarihi ve kültürel bağlarıyla önemli bir coğrafi merkez," dedi.

Serginin Ziyaret Detayları

Raouf Rifai'nin sergisi 28 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek. Sanatseverler bu eşsiz sergiyi kaçırmamalı.

Raouf Rifai Hakkında

Lübnan'da 1954 yılında doğan Rifai, Beyrut Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde eğitim aldı ve 1982'de Dekoratif Sanat alanında lisans diplomasını aldı. Sorbonne Üniversitesi'nden 1995 yılında Urbanizm alanında doktora derecesini elde etti. Eserleri, ulusal müzeler, bankalar ve üniversiteler gibi birçok kuruluşta yer almakta.

Lübnanlı sanatçı Raouf Rifai'nin resim sergisi, Kelimat Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Lübnanlı sanatçı Raouf Rifai'nin resim sergisi, Kelimat Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Lübnanlı sanatçı Raouf Rifai'nin resim sergisi, Kelimat Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Lübnanlı sanatçı Raouf Rifai'nin resim sergisi, Kelimat Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Lübnanlı sanatçı Raouf Rifai'nin resim sergisi, Kelimat Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Lübnanlı sanatçı Raouf Rifai'nin resim sergisi, Kelimat Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.