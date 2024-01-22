Raporlu ilaç kullananlar dikkat! Bomba karar az önce duyuruldu

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgını sürecinde aldığı önlemler arasında kronik hastalara yönelik ilaç beyanlarının uzatılması da yer alıyor. Bakanlık, hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması ve kronik hastaların korunmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Bakanlık, kronik ilaçlarda raporlama süresini bir kez daha uzatıldığını bildirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre hastanın raporu Haziran 2024'e kadar yenilenmeyecek.

AMAÇ: HASTALARA KOLAYLIK SAĞLAMAK

Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı, salgın sürecinin başlangıcından bu yana ve sonunda tüm periyodik raporlarla birlikte çeşitli önlemler önerisinde bulundu. Süresi dolan ve 01.01.2020 tarihi sonrası yenilenmeyen sağlık sertifikalarına ilişkin rapor 31.12.2023 tarihine kadar geçerli olacağı duyurulmuştur. Henüz yenilenmeyen/uzatılması gereken raporların önemli düzeyde kalması ve sağlık hizmeti sunucularının yenileme, raporlama ve önceliklendirme talepleri nedeniyle karşılaştığı yoğunluğun azaltılması Mevsimsel koşullar nedeniyle artan sağlık hizmetlerine olan talebin karşılanması gerekli görülmektedir." ifadelerini kullandı.





SON TARİH 30 HAZİRAN 2024

Bakanlık, söz konusu raporlara ilişkin şunları kaydetti: “1 Ocak 2020 tarihinden sonra sağlık belgesi süresi dolan ve yeniden düzenlenmeyen kişilerin raporları 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli sayılmaya devam edecektir. Her türlü ön rapora, yenileme raporuna ve rapora yapılan itirazlara yasal süre içerisinde yanıt vermektir. Engelliliğin tespiti ve vergi indirimi amacıyla kuruluşların ihtiyaç duyduğu engelli raporlama ve izleme prosedürlerine devam edilmesinin uygun olacağına karar verilmiştir."

İŞBİRLİĞİ UYARISI UYGULANDI

Sağlık Bakanlığı, basın açıklamasında şu konulara değinerek açıklamasını sonlandırdı: “30.06.2024 tarihinden sonraki dönemde mağduriyet yaşanmaması ve genişletilmiş raporlama nedeniyle sağlık yardımlarından yararlanma yoğunluğunun yaşanmaması için haklardan yararlananların ve Sağlık raporlamasına dayalı hizmet verenlerin, o tarihe kadar raporlarını hak ve hizmeti sağlayan kuruluşlara yenilemeleri gerektiği hatırlatılmalı ve yukarıdaki konularda kuruluşlar arasında işbirliği sağlanmalıdır. Gerekli görev ve prosedürlerin yerine getirilmesinin sağlanması önemlidir."