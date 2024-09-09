Rashida Tlaib'den Biden Yönetimine Sert Eleştiri

Rashida Tlaib, Biden Yönetimini Eleştirdi

ABD Kongre üyesi Rashida Tlaib, İsrail güçleri tarafından öldürülen Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi hakkında ülke yönetiminin sessiz kalmasını eleştirdi.

"Amerikalılar Öldürülebilir, Cevap Yok!"

Tlaib, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Biden yönetimini hedef alarak, "Sevgili Amerikalılar, eğer İsrail hükümeti tarafından öldürülürseniz ülkemiz bunu umursamayacak. Kimse sorumlu tutulmayacak. Kim olduğunuz önemli değil, İsrail, Amerikalıları öldürebilir ve bu yanına kar kalabilir." şeklinde bir açıklama yaptı.

Tepkisini Paylaşımında Belirtti

Bu paylaşımında, Anadolu Ajansı muhabirinin Dışişleri Bakanlığı'na sorduğu sorunun videosunu da takipçileriyle paylaştı. Eygi'nin ölümü karşısında ABD yönetiminin tepkisiz kalması, Tlaib gibi birçok kişiyi rahatsız etmektedir.