Ravenna'da liman işçilerinin ihbarıyla İsrail'e patlayıcı sevkiyatı durduruldu

Ravenna'da liman işçilerinin ihbarıyla sevkiyat durdu

Yerel yönetim müdahalesiyle iki konteyner İsrail'e gönderilmekten alıkonuldu

İtalya'nın kuzeydoğusundaki Ravenna Limanında görevli işçilerin yaptığı ihbar üzerine, Ravenna Belediyesi ve Emilia-Romagna Bölgesel Yönetiminin devreye girmesiyle İsrail'in Hayfa Limanı'na patlayıcı madde taşıdığı belirtilen iki konteynerin sevkiyatının durdurulduğu bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre liman çalışanlarının duyarlılığı ve yerel makamların hızlı müdahalesiyle söz konusu konteynerlerin sevkiyatı engellendi.

Ravenna Belediye Başkanı Alessandro Barattoni, hükümetten İsrail'e yönelik silah ve mühimmat sevkiyatının durdurulmasını talep etti.

Öte yandan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, konuya ilişkin olarak, "Bunlar, İtalyan silah ve mühimmatı değil." açıklamasını yaparak hükümetin silah sevkiyatı yapmadığını yineledi.

Muhalefetteki sol partiler Ravenna'daki girişimi memnuniyetle karşılarken, ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein de hükümetin İtalyan limanlarından silah geçişini önleyecek yöntemler geliştirmesi gerektiğini vurguladı.