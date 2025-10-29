Raya Nazaryan Bulgaristan Parlamentosu Başkanı Seçildi

İstifa sonrası Meclis'in yeni lideri belirlendi

Bulgaristan Parlamentosu, istifa eden eski Meclis Başkanı Natalya Kiselova'nın yerine Raya Nazaryan'ı seçti.

Genel oturumun başında söz alan Natalya Kiselova, istifasını sunarak "Gergin bir ortamda nasıl davranılması gerektiğini gösterip görevden çekiliyorum." ifadesini kullandı.

Üç partili iktidar koalisyonunun lider partisi Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB), Meclis Başkanlığı için kendi milletvekili Raya Nazaryan'ı aday gösterdi. Kiselova, Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) milletvekiliydi.

240 üyeli mecliste, 220 milletvekilinin katıldığı oylamada Nazaryan, 129 oy alarak parlamento başkanlığına seçildi. Oylamada 77 'aleyhte' oy kullanılırken, 14 milletvekili çekimser kaldı.

Koalisyonun parlamento başkanlığında aldığı "dönüşümlü" karar uyarınca, Nazaryan'ın görev süresi 10 ay olarak belirlendi.

Bulgaristan Parlamentosu, istifa eden eski Meclis Başkanı Natalya Kiselova'nın yerine Raya Nazaryan'ı (fotoğrafta) seçti.