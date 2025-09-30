Raylı Sistem Teknolojileri Çağrı Programı: Son Başvuru 31 Ekim

UDHAM duyurdu — Başvurular için geri sayım başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) Başkanlığı, Raylı Sistem Teknolojileri Çağrı Programı başvuruları için son tarihin 31 Ekim olduğunu bildirdi.

Başkanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, çağrı programına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, başvuruların "UDHAM-RS-2025-01: Raylı Sistem Teknolojileri Çağrı Programı" kodu ile açıldığı ve geri sayımın 14 Temmuz'da başladığı belirtildi. Ayrıca son başvuru tarihinin 31 Ekim olduğu kaydedildi.

Açıklamada yer alan ifadelerde, "Elektronik haberleşmeden enerji verimliliğine, otonom teknolojilerden sürdürülebilir malzeme ve yapı teknolojilerine kadar raylı sistemlere yönelik yenilikçi projelere toplamda 500 milyon lira destek. Yenilikçi projeleriniz için bu fırsatı kaçırmayın." denildi.

Başvuru yapacak ilgililerin son tarihe dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.