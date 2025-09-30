Raylı Sistem Teknolojileri Çağrı Programı: Son Başvuru 31 Ekim

UDHAM, 'UDHAM-RS-2025-01' çağrı programı için son başvuru tarihinin 31 Ekim olduğunu duyurdu; projelere toplam 500 milyon lira destek sağlanacak.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 14:59
Raylı Sistem Teknolojileri Çağrı Programı: Son Başvuru 31 Ekim

Raylı Sistem Teknolojileri Çağrı Programı: Son Başvuru 31 Ekim

UDHAM duyurdu — Başvurular için geri sayım başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) Başkanlığı, Raylı Sistem Teknolojileri Çağrı Programı başvuruları için son tarihin 31 Ekim olduğunu bildirdi.

Başkanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, çağrı programına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, başvuruların "UDHAM-RS-2025-01: Raylı Sistem Teknolojileri Çağrı Programı" kodu ile açıldığı ve geri sayımın 14 Temmuz'da başladığı belirtildi. Ayrıca son başvuru tarihinin 31 Ekim olduğu kaydedildi.

Açıklamada yer alan ifadelerde, "Elektronik haberleşmeden enerji verimliliğine, otonom teknolojilerden sürdürülebilir malzeme ve yapı teknolojilerine kadar raylı sistemlere yönelik yenilikçi projelere toplamda 500 milyon lira destek. Yenilikçi projeleriniz için bu fırsatı kaçırmayın." denildi.

Başvuru yapacak ilgililerin son tarihe dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Tarsus'ta Asansör Kazası: Pelin Yaşot Kıyga (27) Hayatını Kaybetti
2
Mersin Açıklarına 7. Nesil Sondaj Gemisi Taşucu Limanı'na Demirledi
3
Tahtaköprü Barajı'nda Tarihi Hicaz Demiryolu Köprüsü Gün Yüzüne Çıktı
4
Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Öğrenci Kulüpleri Şenliği'nde Seksek Oynadı
5
Katar: Gazze Ateşkes Müzakerelerine Türkiye de Katılacak
6
Sivas Yıldızeli'de Yolcu Otobüsü ile Tır Çarpıştı: 20 Yaralı
7
Endonezya'da okul binası çöktü: 3 ölü, 102 yaralı

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar