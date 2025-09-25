RBC Çalışanı İbrahim El-Hakim, Mark Carney'nin Banka Hesabına Erişmekle Suçlandı

RBC çalışanı Mark Carney'in banka hesabına erişmekle suçlandı

Royal Bank of Canada (RBC) çalışanı İbrahim El-Hakim, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin banka hesap bilgilerine eriştiği iddiasıyla dolandırıcılık ve kimlik bilgisi ticareti suçlamalarıyla karşı karşıya.

Soruşturma ve yöneltilen suçlamalar

CBC News kaynaklı habere göre, Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) 23 yaşındaki İbrahim El-Hakim'i dolandırıcılık, yetkisiz bilgisayar kullanımı, kimlik hırsızlığı ve kimlik bilgilerinin ticaretini yapmakla suçladığını teyit etti.

Beyannameye göre, 2022 yılında RBC tarafından işe alınan El-Hakim'in bankanın bilgi teknolojisi hizmetlerini suç amaçlı kullandığı; birden fazla bankacılık profiline yetkisiz erişim sağladığı ve dolandırıcılık yaptığı iddia ediliyor. Beyannamede, El-Hakim'in eylemlerinin büyük ölçüde kayıt altına alındığı ve bankanın güvenliğiyle yaptığı bir görüşmede iddiaları kabul ettiğinin belirtildiği ifade ediliyor.

İddialar, iletişim ve elde edilen kazanç

Mahkeme belgesine göre El-Hakim, sosyal medya platformu Telegram'da "AI World" adını kullanan bir kişi tarafından tuzağa düşürüldüğünü savunuyor. Soruşturmayı yürüten müfettişler ise söz konusu hesabın organize suçla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

El-Hakim, Telegram'da konuştuğu kişinin talebi üzerine sahte banka profilleri oluşturduğunu ve kredi limitleri aldığı ile hesaplara baktığını bankaya söyledi. Belgeye göre El-Hakim'in Başbakan Carney'nin hesabına 17 Haziran'da eriştiği belirtiliyor.

Şüpheli, her bir talebi tamamladığında 500 Kanada doları aldığı ve toplamda yaklaşık 5 bin Kanada doları kazandığını beyan etti.

Gözaltı, mahkeme süreci ve RCMP açıklaması

RCMP, El-Hakim'i 10 Temmuz'da gözaltına aldığını ve şartlı serbest bıraktığını bildirdi. El-Hakim'in gelecek hafta mahkemeye çıkması bekleniyor.

RCMP ayrıca, olayın Başbakan ya da ulusal güvenliğe yönelik bir risk oluşturmadığını açıkladı.