RBC Çalışanı İbrahim El-Hakim, Mark Carney'nin Banka Hesabına Erişmekle Suçlandı

RBC çalışanı İbrahim El-Hakim, Mark Carney'nin banka hesabına erişim ve kimlik bilgi ticaretiyle suçlandı; RCMP erişim tarihi ve gözaltı detaylarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 14:54
RBC Çalışanı İbrahim El-Hakim, Mark Carney'nin Banka Hesabına Erişmekle Suçlandı

RBC çalışanı Mark Carney'in banka hesabına erişmekle suçlandı

Royal Bank of Canada (RBC) çalışanı İbrahim El-Hakim, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin banka hesap bilgilerine eriştiği iddiasıyla dolandırıcılık ve kimlik bilgisi ticareti suçlamalarıyla karşı karşıya.

Soruşturma ve yöneltilen suçlamalar

CBC News kaynaklı habere göre, Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) 23 yaşındaki İbrahim El-Hakim'i dolandırıcılık, yetkisiz bilgisayar kullanımı, kimlik hırsızlığı ve kimlik bilgilerinin ticaretini yapmakla suçladığını teyit etti.

Beyannameye göre, 2022 yılında RBC tarafından işe alınan El-Hakim'in bankanın bilgi teknolojisi hizmetlerini suç amaçlı kullandığı; birden fazla bankacılık profiline yetkisiz erişim sağladığı ve dolandırıcılık yaptığı iddia ediliyor. Beyannamede, El-Hakim'in eylemlerinin büyük ölçüde kayıt altına alındığı ve bankanın güvenliğiyle yaptığı bir görüşmede iddiaları kabul ettiğinin belirtildiği ifade ediliyor.

İddialar, iletişim ve elde edilen kazanç

Mahkeme belgesine göre El-Hakim, sosyal medya platformu Telegram'da "AI World" adını kullanan bir kişi tarafından tuzağa düşürüldüğünü savunuyor. Soruşturmayı yürüten müfettişler ise söz konusu hesabın organize suçla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

El-Hakim, Telegram'da konuştuğu kişinin talebi üzerine sahte banka profilleri oluşturduğunu ve kredi limitleri aldığı ile hesaplara baktığını bankaya söyledi. Belgeye göre El-Hakim'in Başbakan Carney'nin hesabına 17 Haziran'da eriştiği belirtiliyor.

Şüpheli, her bir talebi tamamladığında 500 Kanada doları aldığı ve toplamda yaklaşık 5 bin Kanada doları kazandığını beyan etti.

Gözaltı, mahkeme süreci ve RCMP açıklaması

RCMP, El-Hakim'i 10 Temmuz'da gözaltına aldığını ve şartlı serbest bıraktığını bildirdi. El-Hakim'in gelecek hafta mahkemeye çıkması bekleniyor.

RCMP ayrıca, olayın Başbakan ya da ulusal güvenliğe yönelik bir risk oluşturmadığını açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belgin Uygur Çekmeköy'de: Türkiye Yüzyılı Buluşmaları İstanbul'da Sona Erdi
2
Sivas'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı — Sürücü Yaralandı
3
Bitlis'te Kaya Düşmesi Riskine Karşı Yamaçlar Çelik Ağla Korunuyor
4
Trump: Ukrayna AB ve NATO Desteğiyle Eski Sınırlarına Dönebilir
5
İzmir'de "dini değerlere hakaret" ve müstehcenlik iddiasıyla 2 gözaltı
6
Eyüpsultan'da İki Kamyonet Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Ersoy: İstanbul'a 9 Ayda 13,5 Milyon Turist — Türkiye Turizmi Rekora Koşuyor

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim