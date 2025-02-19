RDIF Başkanı Dmitriev: Arktik'teki Enerji Projeleri için Olası ABD-Rus İşbirliği

RDIF Başkanı Dmitriev, ABD ve Rusya'nın Arktik enerji projeleri hakkında Riyad'da görüştüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 04:57
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 04:57
RDIF Başkanı Dmitriev: Arktik'teki Enerji Projeleri için Olası ABD-Rus İşbirliği

RDIF Başkanı Dmitriev, Arktik Enerji Projeleri Üzerine ABD-Rus Görüşmelerini Değerlendirdi

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen ABD-Rus heyetlerinin toplantısında, Arktik bölgesindeki enerji projeleri konusunda "olası işbirliğinin" gündeme alındığını duyurdu.

Etkili İşbirliği Fırsatları

Görüşmelere katılan Dmitriev, Politicoya verdiği demeçte, tarafların Arktik'teki enerji projeleri üzerindeki potansiyel işbirliğini değerlendirdiklerini belirtti. Toplantıda, Şubat 2022'den sonra ABD şirketlerinin Rusya'dan çekilmesinin önemli ekonomik kayıplara yol açtığını dile getirdi.

Dmitriev, "Hem Rusya hem de ABD'ye fayda sağlayacak verimli işbirliği yolları var" ifadelerini kullanarak, iki ülke arasında ortak yatırımların daha olası hale geldiğini vurguladı.

Toplantının Detayları

Riyad'da gerçekleşen 4,5 saatlik bir görüşme ile iki ülkenin ikili ilişkileri ve Ukrayna'daki savaş konularının ele alındığı belirtildi. Toplantıda Rus heyetinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Dmitriev yer alırken; ABD heyetinde ise ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff bulunuyordu.

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