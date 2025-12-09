RE:PLAY Finali: 500 Bin Liralık Ödül Eren Tokmak’ın

RE:PLAY finali Çırağan Palace Kempinski’de sona erdi

Türkiye’nin dört bir yanından oyun ve teknoloji tutkunlarını buluşturan RE:PLAY oyun turnuvası, 29 Kasım akşamı Çırağan Palace Kempinski’de düzenlenen final gecesiyle noktalandı. Etkinlik, hem rekabet dolu karşılaşmalara hem de görsel ve müzikal şovlara sahne oldu.

Final gecesi programı

Final gecesinin açılışını YouTuber ve Twitch yayıncısı Pqueen yaptı. Açılışın ardından bir dans performansı ve LED keman gösterisi izlendi. Pqueen’in tekrar sahneye çıkmasının ardından RE:PLAY Belgeseli gösterildi; belgesel sonrası düzenlenen sohbet bölümünde yıl boyunca yaşanan anılar paylaşıldı.

Excalibur G870 deneyimi ve etkinlik alanları

Etkinlik boyunca ziyaretçiler yarışmalar ve deneyim alanlarında vakit geçirdi. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği bölümlerden biri, Intel Core işlemcili Excalibur G870 serisi bilgisayarlarda sunulan Forza Horizon 5 deneyimi oldu. Oyuncular bu sistemlerde sanal pistlerde yarışırken, alanda kurulan özel parkurda düzenlenen RC araba yarışları da dikkat çekti.

500 bin lira değerindeki büyük ödül sahibini buldu

Finale kalan 10 yarışmacı, 500 bin lira değerindeki Teknosa hediye çeki için mücadele etti. Zorlu rekabetin ardından büyük ödülün sahibi Eren Tokmak oldu. Finalde ikinciliği elde eden yarışmacıya Intel Core i7 işlemcili Excalibur G870, üçüncüye ise Intel Core i5 işlemcili Excalibur G870 hediye edildi. Markaların temsilcileri sahneye çıkarak kupa takdiminde bulundu ve hatıra fotoğrafları çekildi.

Geceye müzik dolu kapanış

Programın ilerleyen bölümünde açılış dansının ikinci seti ve LED kemanın ikinci gösterisi ile tempo yükseldi. Ardından sahneye çıkan Can Bonomo, özel repertuarı ve sahne performansıyla geceye müzik dolu bir final yaşattı. Etkinlik, final DJ performansıyla sona erdi.

Organizatör açıklaması

Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, finali değerlendirirken oyun dünyasının sürekli gelişen yapısına dikkat çekti ve RE:PLAY’in amaçlarını şu sözlerle özetledi:

"Oyun dünyası sürekli gelişiyor. Her yeni oyun, yeni bir deneyim, yeni bir strateji, yeni bir dostluk anlamına geliyor. RE:PLAY, bir oyun turnuvası olmanın yanında hayal gücümüzü, üretkenliğimizi ve birlikte başarma tutkumuzu kutladığımız bir platform. RE:PLAY’in amacı ise bu enerjiyi ve tutkuyu görünür kılmak, Türkiye’deki yetenekleri desteklemek ve oyun ekosistemini bir adım ileri taşımak. Önümüzdeki dönemde daha da büyüyerek oyun dünyasına değer katmaya devam edeceğiz."

RE:PLAY finali, sponsorlar Excalibur, Intel ve Teknosa iş birliğiyle gerçekleşti ve oyun topluluğunda yoğun ilgi gördü.

