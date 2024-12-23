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Real Betis Taraftarlarından Sahaya ‘Oyuncak Yağmuru’

Real Betis taraftarları, yılsonu maçında binlerce oyuncakla çocuklara destek oldu, rekor kırıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 15:43
Real Betis Taraftarlarından Sahaya ‘Oyuncak Yağmuru’

İspanyol futbolunun köklü kulüplerinden Real Betis, sadece futboluyla değil, taraftarlarının sosyal sorumluluk projelerine olan katkılarıyla da dikkat çekiyor. Her yılın son iç saha maçında düzenlenen ve geleneksel hale gelen “oyuncak yağmuru” etkinliği, bu yıl da Benito Villamarin Stadı'nda muhteşem görüntülere sahne oldu.

Real Betis - Rayo Vallecano Maçında Anlamlı Etkinlik

LaLiga'nın 18. haftasında Real Betis ile Rayo Vallecano arasında oynanan ve 1-1 sona eren maçın devre arasında yapılan anonsla birlikte, Real Betisli taraftarlar, maddi imkanları kısıtlı çocuklara ulaştırılmak amacıyla tribünlerden sahaya binlerce peluş oyuncak attı.

Yardımlar İhtiyaç Sahiplerine Ulaşacak

Etkinlik sırasında sahaya atılan oyuncaklar, kulübün iş birliği yaptığı yardım kuruluşlarına teslim edildi. Real Betis'ten yapılan açıklamada, ‘etkinliğin her yıl daha fazla ilgi gördüğü’ ve toplumda farkındalık yaratma misyonunu başarıyla yerine getirdiği vurgulandı. Bu yıl, 20 bin oyuncağın sahaya atılarak rekor kırıldığı belirtildi.

Görüntüler Sosyal Medyada Büyüleyici

Ayrıca kulüp tarafından sosyal medyada paylaşılan, taraftarların sahaya oyuncak attığı görüntüler de büyük beğeni topladı. Bu tür etkinlikler, sadece sporun birleştirici gücünü değil, aynı zamanda toplumun ihtiyaçlarına karşı duyarlılığını gözler önüne seriyor.

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