Refah Belediyesi: Gazze'deki 200 Bin Sığınmacı Açlık ve Tehdit Altında

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Belediye Başkanı Ahmed es-Sufi, kentte hala ateşkes anlaşmasının uygulanmadığını ve 200 binden fazla yerinden edilen Filistinlinin zor insani şartlar altında açık alanda yaşam mücadelesi verdiğini bildirdi.

Ateşkesin Uygulanmaması ve Mevcut Durum

Başkan Sufi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, kentin yüzde 60'ından fazlasını kontrol etmeye devam ediyor ve bu durum binlerce sığınmacının evlerine dönmesini engelliyor." ifadelerini kullandı. Yerinden edilen insanlar hâlâ Gazze Şeridi'nin güneybatısında bulunan Han Yunus ve Refah'taki Mevasi bölgelerinde yaşıyor; ancak kent için ayrılan çadırların teslim edilmemesi nedeniyle organize barınma merkezlerine erişim sağlayamadıklarını belirtti.

İnsani Kriz Derinleşiyor

Sufi, 200 binden fazla yerinden edilen Filistinlinin altyapının tahrip edilmesi ve temel hizmetlerin eksikliği nedeniyle zor şartlar altında yaşadığını vurguladı. Ayrıca, İsrail ordusunun Refah’taki ihlallerini sürdürdüğünü ve 'güvenli' olarak sınıflandırılan bölgelere ateş açarak sivillerin hayatını doğrudan tehdit ettiğini aktardı.

Su ve Temel Hizmetler Eksik

Refah'taki su şebekesinin tamamen tahrip olduğunu ve evlere su ulaştırılamadığını vurgulayan Sufi, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının insani protokolüne göre izin verilmesi gereken jeneratörler veya yedek parçaların temin edilemediğini dile getirdi.

Uluslararası Toplumdan Destek Çağrısı

Refah halkının ateşkes anlaşmasının imzalanmasından bu yana şartlarında herhangi bir iyileşme görmediğini ve hayatlarının tehlikede olduğunu belirten Sufi, uluslararası toplumu derhal duruma müdahale etmeye ve süregelen ihlalleri durdurmaya çağırdı.

Ateşkes Sürecindeki Sorunlar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten itibaren ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarda, 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. 19 Ocak'ta Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen, Gazze'de ateşkes sıklıkla ihlal ediliyor. Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasına varılmasından bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.