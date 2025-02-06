Refah Belediyesi'nden Acil 40 Bin Çadır Talebi

Refah Belediyesi, Acil Barınma İhtiyacı İçin Yardım Talep Etti

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Belediyesi, İsrail saldırılarının yol açtığı yıkımın ardından bölgede etkili olan fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle ciddi barınak sıkıntısı yaşandığına dikkat çekerek, kentteki Filistinliler için acilen 40 bin çadır talebinde bulundu.

Felaket Aşamasındaki Durum

Refah Belediye Başkanı Ahmed Sufi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Refah'ta durum felaket aşamasına ulaştı. On binlerce Filistinli, derme çatma çadırlarını parçalayan şiddetli yağmur ve rüzgarın altında açık alanda uyuyor. Hava koşulları ve şartlar, Filistinlileri soğuğa, açlığa ve hastalığa karşı savunmasız bırakıyor," ifadelerini kullandı.

Sufi, İsrail saldırıları sonucunda Refah'taki konutların %90'ının tamamen yıkıldığını, 52 bininin ise farklı ölçülerde hasar aldığını belirtti. Sürdürülebilir barınma çözümlerinin bulunmadığı kente dair kaygılarını dile getiren Sufi, kapasitenin yetersiz olduğuna da dikkat çekti.

Uluslararası Müdahale Çağrısı

Sufi, "Filistinlileri evsizlik, açlık ve salgın hastalık tehlikesinden kurtarmak için uluslararası bir müdahale olmadan geçen her gün durum daha da kötüleşiyor" diyerek acil bir müdahale çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler (BM), insani yardım kuruluşları ve tüm uluslararası kurumlara 'mahkum edilen Refah sakinlerine karşı ahlaki ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmeleri' çağrısında bulundu.

Sufi, "Durum kontrol altına alınamayacak bir trajediye dönüşmeden önce zorla yerinden edilen Filistinlilere onurlu bir hayat için gerekli asgari ihtiyaçların sağlanması adına çalışılması gerekmektedir," dedi.

Acı Gerçekler ve Yasaklar

Türkiye ve dünya kamuoyuna seslenen Sufi, Refah için 40 bin çadır ve barınak birimi temin edilmesi hususunda uluslararası toplumdan acil müdahale beklediklerini vurguladı. Aksi halde, Refah'ın can çekiştiğinin altını çizerek, "Herhangi bir gecikme, burada yaşamakta olan binlerce ailenin sonunu getirebilir," şeklinde konuştu.

İsrail saldırılarında evlerini kaybeden ve zorla yerinden edilen binlerce Filistinli, Gazze'de gece yarısından sonra etkili olan kötü hava koşulları altında zorlu bir gece geçirirken, Gazze Belediyesi, çadırların yağmur ve kanalizasyon suları altında kalmakta olduğunu bildirdi. Ayrıca, İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamındaki insani protokolü uygulamayı kasten geciktirdiği kaydedildi.

İnsani Kriz Derinleşiyor

7 Ekim 2023'te başlayan ve 19 Ocak 2024 tarihine kadar süren İsrail saldırılarında 61 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bu süreçte, Gazze'nin altyapısının %88'inin yok olduğu bildirildi.

Refah Belediyesi ve halkı için yapılacak insani yardımlar, yaşanan derin krizin etkilerini hafifletebilir.