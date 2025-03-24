Refah Belediyesi'nden Tel Sultan Mahallesi İçin Acil Çağrı: Binlerce Sivil Ölümle Yüz Yüze

Refah Belediyesi, İsrail ordusunun kuşatması altındaki Tel es-Sultan bölgesinde yaşanan insanlık dramını gözler önüne serdi. Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan bu bölgede, çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan binlerce sivilin, yoğun bombardıman altında kurtulma şansının kalmadığı bildirildi.

Belediye, yaptığı açıklamada, Tel es-Sultan ile iletişimin tamamen kesildiğini, burada mahsur kalan ailelerin akıbetlerinin bilinmediğini vurguladı. Açıklamada, "Aileler enkaz altında mahsur kaldı, suya, gıdaya ve ilaca erişimleri yok. Sağlık hizmetleri tamamen çökmüş durumda" ifadesine yer verildi.

İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilerin kan kaybından ölüme terk edildiği, çocukların ise açlık ve susuzluktan hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca, Bereksat bölgesindeki sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin 36 saatten fazla süredir haber alınamadığı aktarıldı.

Refah Belediyesi, kurtarma ekiplerinin hedef alınmasını ve çalışmalarının engellenmesini "ağır bir savaş suçu ve uluslararası hukukun açık ihlali" olarak nitelendirdi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Belediye, uluslararası toplumun suçlardan sorumlu olduğunu belirterek sessizlik ve ihmalkarlıkla eleştirdi. Kuşatma altındaki sivillerin kurtarılması, acil insani yardım koridorlarının açılması ve İsrail’in saldırılarına son vermesi için derhal harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, kaybolan sağlık ekiplerinin akıbetinin bir an önce açıklığa kavuşturulması ve İsrail’in uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiği ifade edildi. Son olarak, "Dünya şimdi harekete geçmeli, yoksa Tel Sultan, sakinleri ve kurtarma ekipleriyle birlikte toplu mezara dönüşecek" uyarısında bulundu.

Ateşkesin Ardından Yeniden Başlayan Saldırılar

Öte yandan, İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştır. Bu süreçte, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 670'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş ve 1200'ü aşkın kişi yaralanmıştır.

Öte yandan, 7 Ekim 2023 itibarıyla İsrail’in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 21'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 274'e yükselmiştir.