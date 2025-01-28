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Refah Sınır Kapısı, Avrupalı Gözlemcilerle Yakında Faaliyete Geçecek

Mısır, Refah Sınır Kapısı'nın Avrupalı gözlemcilerin katılımıyla açılacağını duyurdu. Yardımlar ve güvenlik düzenlemeleri gündemde.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 11:43
Refah Sınır Kapısı, Avrupalı Gözlemcilerle Yakında Faaliyete Geçecek

Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı Avrupalı Gözlemcilerle Açmayı Planlıyor

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nın Avrupalı gözlemcilerin katılımıyla yakın zamanda açılacağını açıkladı. Abdulati, Kahire el-İhbariyye kanalına verdiği röportajda, söz konusu sınır kapısının durumu ve Gazze’ye yönelik yardımlar hakkında bilgi verdi.

Yardım Faaliyetlerinde Artış

Abdulati, Gazze'ye şu ana kadar 'iyi bir oranda' insani ve tıbbi yardım sağlandığını belirtirken, mutabık kalınan günde 600 tır insani yardım miktarının aşıldığını kaydetti. Mısır’ın mümkün olan her türlü kolaylığı sağladığını vurgulayan Abdulati, yardımların Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden Gazze’ye girdiğini ifade etti.

Refah Sınır Kapısı'ndaki Gelişmeler

Abdulati, “Filistin tarafında hazırlıklar tamamlandığında yakında Refah Sınır Kapısı da faaliyete geçecek” diyerek sürecin hızlandırılacağına dikkat çekti. Refah Sınır Kapısı’nın Mısır tarafının hazır olduğunu, ancak İsrail'in kapının Filistin tarafında bulunan birçok tesisi yok ettiğini belirtti.

Kuzey Sina Valisi’nden Açıklama

Kuzey Sina Valisi Halid Mucavir, 22 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında yapılacak tadilat ve düzenlemenin ardından birkaç gün içinde açılacağını belirtmişti. Ancak İsrail ordusu, Mayıs 2024’te Refah Sınır Kapısı'nın da içinde yer aldığı Philadelphi Koridorunu işgal etmişti.

Gazze'deki Durum

Philadelphi Koridoru’nun işgalinin ardından, Gazze'deki Filistinlilerin dünyaya açılan tek kapısı kapanmış ve Refah Sınır Kapısı’nın kapanmasıyla Gazze’ye giren yardımlarda ciddi bir düşüş yaşanmıştır. Bu durum, yurt dışında tedavi edilmesi gereken ağır yaralı ve hastaların Gazze'den çıkarılmasını da engellemiştir.

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