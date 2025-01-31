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Refah Sınır Kapısı Bugün Açılıyor: 50 Yaralı Mısır'a Geçiş Yapacak

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, 7 Mayıs 2024'ten bu yana kapalıydı. Bugün 50 yaralı geçiş yapacak.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 12:57
Refah Sınır Kapısı Bugün Açılıyor: 50 Yaralı Mısır'a Geçiş Yapacak

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı bugün açılacak. Kapı, 7 Mayıs 2024'ten bu yana kapalıydı ve bugün Filistinli 50 yaralının çıkışına izin verileceği bildirildi.

İsrail ordusunun işgali nedeniyle 8 ayı aşkın süredir kapalı olan Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasının, Tel Aviv ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması doğrultusunda gerçekleştirileceği ifade edildi. İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, sınır kapısının öğleden sonra açılması planlanıyor.

Gazze'deki yaralıların, işgal nedeniyle uzun bir süredir kapalı olan Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a gönderileceği kaydedildi. Ayrıca, sınır kapısındaki kontrol için Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu (EUBAM) ve Hamas ile bağlantılı olmayan Filistinli yetkililerin görev alacağı bildirildi.

İsrail yönetiminden, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla ilgili olarak henüz bir açıklama yapılmadı. Gazze'nin dış dünyaya açılan tek sınır kapısı olan Refah, 7 Mayıs 2024'te İsrail ordusunun işgaliyle kapatılmıştı. İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasının maddeleri arasında Refah Sınır Kapısı'nın yeniden geçişlere açılması da yer alıyordu.

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