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Refah Sınır Kapısı'ndan İlk Sivil Geçişler Başlıyor

İsrail ordusu, Refah Sınır Kapısı'ndan çekildi; ilk hasta grubunun Mısır'a geçişi 1 Şubat 2025'te gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 20:10
Refah Sınır Kapısı'ndan İlk Sivil Geçişler Başlıyor

İsrail Ordusu Refah Sınır Kapısı'ndan Çekildi

İsrail ordusu, 8 ay aradan sonra, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan sivil geçişler için hazırlıkların tamamlanması amacıyla çekildi. Bu çekilme, anlaşma çerçevesinde 1 Şubat 2025 tarihinde hasta ve yaralıların ilk grubunun Mısır'a geçiş yapacak olmasının önünü açtı.

Geçişlerin Yönetimi ve Koşulları

İsrail ordu radyosunun yaptığı açıklamaya göre, Refah Sınır Kapısı'ndaki geçişler sadece Gazze sakinlerine açık olacak. Gazze'ye dışarıdan giriş ise yasak. Ayrıca, geçişler İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve Mısır’ın onayına tabi olacak.

Anlaşma gereği, gazze'deki ateşkes ve esir takası sürecinde yaralanan Hamas mensuplarının Mısır'a geçişine izin verilecekken, 7 Ekim 2023 tarihli "Aksa Tufanı" saldırısına katılanların geçişine izin verilmeyecektir. Bu durum, ordu radyosu tarafından "sindirilmesi en zor madde" olarak tanımlandı.

Kimler Geçiş Yapacak?

Refah Sınır Kapısı üzerinden geçiş yapacak gruplar, ABD, Katar ve Mısır tarafından belirlenerek İsrail'e iletilecek. Bu isimler, Şin-Bet tarafından kontrol edilecek ve onay verdikleri kişilerin listesi Mısır’a sunulacak. Mısır'ın da onayından sonra geçiş gerçekleştirilecek.

İsrail ordusunun, Refah Sınır Kapısı'ndan çekilmesi ile birlikte, ilk hasta ve yaralı grubunun, 1 Şubat 2025 Cumartesi günü Refah Sınır Kapısı'ndan itibaren yola çıkacağı bildirildi. Gazze'de bu gelişmeler, bölgede tansiyonun düşmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Refah Sınır Kapısı'nın Kapalı Olması

Refah Sınır Kapısı, 7 Mayıs 2024 tarihinden bu yana yerdeyken, o zamandan itibaren geçişlere kapalıydı. Ancak yapılan son ateşkes anlaşması, bu stratejik sınır kapısının yeniden işlevsel hale getirilmesi için zemin hazırladı.

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