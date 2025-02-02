Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a 46 Yaralı Geçiş Yaptı

Refah Sınır Kapısı İkinci Günde Faaliyete Geçti

Uzun bir bekleyişin ardından yeniden açılan Refah Sınır Kapısı, faaliyete geçtiği ikinci gününde 46 Filistinli hasta ve yaralıyı, refakatçileriyle birlikte Gazze Şeridi'nden Mısır'a geçirdi.

Bir sağlık kaynağının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, bugün Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a 46 hasta ve yaralı geçti. Bu geçiş sırasında hastaların refakatçileri de yanlarında bulunuyordu. Geçiş yapan hastaların büyük çoğunluğunun kanser hastası olduğu ifade edildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde bulunan Nasır Tıp Merkezi'nde toplanan hasta, yaralı ve refakatçi yakınları, otobüs ve ambulanslarla Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket etti.

Yapılan ateşkes anlaşması gereği, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gözetiminde her gün 50 hasta ve yaralının Refah Kapısı'ndan tedavi amacıyla Mısır'a geçmesi planlanıyor.

Kapalı Kalan Sınır Kapısı Yeniden Açıldı

Refah Sınır Kapısı, 7 Mayıs 2024 tarihinde İsrail ordusu tarafından kapatılmış ve o tarihten bu yana geçişlere kapalı kalmıştı. Bu kapı, Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı olma özelliğini taşıyor.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasının maddeleri arasında Refah Sınır Kapısı'nın yeniden geçişlere açılması da bulunuyordu.