Refah Sınır Kapısı Yakında Açılıyor: Gazze'deki Yaralılar İçin Nakil Başlıyor

Refah Sınır Kapısı Gazze'deki Yaralılar İçin Açılıyor

Mısır'ın Kuzey Sina Valisi Halid Mucavir, Gazze Şeridi'ndeki hasta ve yaralılardan oluşan ilk grubun yarın Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yapacağını duyurdu.

Mısırlı Yetkililerden İlk Resmi Açıklama

Mucavir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kapının Mısır tarafının birkaç saat içinde açılmasının beklendiğini belirtti. Ayrıca, "Yardım tırları Mısır sınırından Gazze Şeridi'ne girmeye devam edecek ve oradan da (İsrail kontrolündeki) Kerem Ebu Salim ve El-Avce sınır kapılarına gidecek," ifadelerini kullandı.

İsrail Saldırıları Nedeniyle Gecikme Yaşandı

Vali Mucavir, sınır kapısının Mısır tarafının hazır olduğunu ve İsrail'in saldırılarında herhangi bir hasar görmediğini, gecikmenin ise Filistin tarafında yaşanan hasar nedeniyle olduğunu vurguladı.

Ateşkes Anlaşması Çerçevesinde Geçişler Gerçekleşecek

Mucavir, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında, Filistin tarafı hazır olduğunda Refah Sınır Kapısı'nın çift yönlü açılacağını hatırlattı. Mısır Sağlık Bakanlığı'nın yaralı Filistinlileri "karşılamaya hazır" olduğunu dile getiren Mucavir, geçişi sağlanacak yaralı sayısı hakkında ise bilgi vermedi.

Refah Sınır Kapısı ve Kontrol Yapısı

Kuzey Sina Valisi, Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafının kesinlikle Mısır kontrolünde, Filistin tarafının ise anlaşmaya göre Filistin ve Avrupa Birliği (AB) misyonunun kontrolü altında olacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, Gazze Şeridi'ndeki hasta ve yaralılardan oluşan ilk grubun yarın Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yapacağını bildirerek, kritik bir durumun altını çizdi.

Hatırlanacak olursa, İsrail ordusu, Gazze ile Mısır arasında yer alan Refah Sınır Kapısı'nı 7 Mayıs 2024'te işgal etmiş ve burası o tarihten bu yana geçişlere kapalı kalmıştı.