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Refah Sınır Kapısı, Yaralıların Tahliyesi İçin Açıldı: 50 Çocuk Mısır'a Geçti

İsrail ile Hamas anlaşması sonucunda, Refah Sınır Kapısı'ndan 50 Filistinli çocuk hasta Mısır'a tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 15:02
Refah Sınır Kapısı, Yaralıların Tahliyesi İçin Açıldı: 50 Çocuk Mısır'a Geçti

İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma doğrultusunda, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, hastaların tahliyesi için yeniden açıldı. Bugün, 50 Filistinli çocuk hastayı taşıyan ambulanslar, Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçti.

8 ay süren işgalin ardından, İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, Refah Sınır Kapısı'ndan sadece Gazze sakinlerinin çıkış yapabileceği belirtildi. Gazze'ye dışarıdan girişe izin verilmeyecek.

Haberlerde, anlaşma gereği sınır kapısından her gün 50 yaralı ve her bir yaralı için 3 refakatçi olmak üzere toplam 200 kişinin geçişine izin verileceği, bu geçişlerin ise İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve Mısır'ın onayına tabi olacağı ifade edildi.

Bununla birlikte, çatışmalarda yaralanan Hamas mensupları için Mısır'a geçiş izni verileceği, ancak 7 Ekim 2023'teki "Aksa Tufanı" saldırısına katılanların geçiş izni almayacağı vurgulandı.

Refah Sınır Kapısı'nda Avrupa Birliği adına bir güç ile Mısırlı ve Hamas üyesi olmayan Filistinlilerin bulunacağı, bu kişilerin sadece geçiş izinlerini damgalayacakları bildirildi. Buradaki tüm görevlilerin Şin-Bet kontrolünden geçeceği de aktarılmıştır.

Öte yandan, Refah Sınır Kapısı, 7 Mayıs 2024 tarihinde kapatılmıştı. O tarihten bu yana Gazze'nin dış dünyaya açılan tek sınır kapısı olan Refah, geçişlere kapalıydı. İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşması, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden geçişlere açılmasını öngörüyordu.

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