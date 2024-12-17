DOLAR
34,99 -0,15%
EURO
36,8 -0,2%
ALTIN
2.967,27 0,4%
BITCOIN
3.762.445,57 -1,43%

Refah'ta İsrail Saldırıları Sonrası Zorunlu Göç Hareketi

İsrail'in saldırıları nedeniyle Refah'ın kuzeybatısındaki Filistinliler zorunlu göçe başladı. Saldırılar sonucu bölgedeki halk kaçışa geçti.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 16:04
Refah'ta İsrail Saldırıları Sonrası Zorunlu Göç Hareketi

İsrail'in Saldırıları Filistinlileri Zorunlu Göçe Zorluyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah'ın kuzeybatısındaki saldırıları, bölgedeki Filistinliler arasında zorunlu göçe yol açtı. Sabah saatlerinden itibaren yerel halk, sürekli devam eden bombardımanlar nedeniyle evlerini terk etmeye başladı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail ordusuna ait araçlar aniden Refah'ın kuzeybatısına giriş yaptı ve bölgedeki yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına yoğun ateş açtı. Bu durum, Filistinli ailelerin zor koşullarda dahi bölgeden kaçışını hızlandırdı.

İsrail ordu güçlerinin saldırıya geçmesinden önce, hiçbir uyarı yapılmadığı bildiriliyor. Bu, halk arasında paniğe neden olurken, birçok aile evlerini kaçınılmaz bir biçimde terk etme kararı aldı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, Refah'ın sahil kesimindeki Muaviye Mescidi çevresine de hava saldırıları düzenlendi. Saldırılar sonucunda birçok ölü ve yaralı olduğu kimliklendirilmiştir.

Mevasi bölgesinde, İsrail saldırılarından kaçamayan ve sadece kumaş ve naylondan yapılmış çadırlarda yaşamaya çalışan binlerce Filistinli, büyük bir tehlike altında yaşam mücadelesi veriyor.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Villa İnşaatında Düşen Temizlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
2
Gaziosmanpaşa'da Tankerin Çarptığı 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
3
Sivas'ta Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı
4
İsrail Ordusu Gazze'nin Kuzeyine Dönüşü Engelleme Planları Yapıyor
5
TDV, Kahramanmaraş'ta 62 Yetim Çocuğa Kış Bayramı Hediyesi Verdi
6
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Suriyeli Sığınmacılar İçin Yeni Plan
7
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Ülkede Siyasi Kriz Yok Dedi

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!