Refah'ta İsrail Saldırıları Sonrası Zorunlu Göç Hareketi

İsrail'in Saldırıları Filistinlileri Zorunlu Göçe Zorluyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah'ın kuzeybatısındaki saldırıları, bölgedeki Filistinliler arasında zorunlu göçe yol açtı. Sabah saatlerinden itibaren yerel halk, sürekli devam eden bombardımanlar nedeniyle evlerini terk etmeye başladı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail ordusuna ait araçlar aniden Refah'ın kuzeybatısına giriş yaptı ve bölgedeki yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına yoğun ateş açtı. Bu durum, Filistinli ailelerin zor koşullarda dahi bölgeden kaçışını hızlandırdı.

İsrail ordu güçlerinin saldırıya geçmesinden önce, hiçbir uyarı yapılmadığı bildiriliyor. Bu, halk arasında paniğe neden olurken, birçok aile evlerini kaçınılmaz bir biçimde terk etme kararı aldı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, Refah'ın sahil kesimindeki Muaviye Mescidi çevresine de hava saldırıları düzenlendi. Saldırılar sonucunda birçok ölü ve yaralı olduğu kimliklendirilmiştir.

Mevasi bölgesinde, İsrail saldırılarından kaçamayan ve sadece kumaş ve naylondan yapılmış çadırlarda yaşamaya çalışan binlerce Filistinli, büyük bir tehlike altında yaşam mücadelesi veriyor.