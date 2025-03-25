Refah'ta Kuşatma Altındaki 9 Sağlık Çalışanından 3 Gündür Haber Alınamıyor

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde başlattığı saldırı sırasında kuşatma altında kalan 9 sağlık çalışanından 3 gündür haber alınamadığını açıkladı.

Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamada, "Refah'ın batısında kuşatılan ve hedef alınan ambulans ekiplerimizle 3 gündür iletişim kurulamamaktadır. 9 sağlık çalışanımızın durumu bilinmiyor." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca İsrail ordusunun, bölgeye bir kurtarma ekibinin ulaşması için uluslararası kuruluşlar aracılığıyla yapılan tüm koordinasyon girişimlerini reddettiği belirtildi. Açıklamada, Kızılay ekibinin güvenliği konusunda ciddi endişe duyulduğu ve ekibe gelebilecek tüm olumsuzluklardan İsrail'in sorumlu olduğu vurgulandı.

Filistin Kızılayı, 23 Mart'ta yapılan ilk açıklamasında yaralıları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulansın ve içindeki ekiplerin, İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığını, bazı sağlık görevlilerinin ise saldırıda yaralandığını bildirmişti. Aynı gün içerisinde, Filistin Sivil Savunma Teşkilatı da Refah'ın batısına gönderilen kurtarma ekibiyle bağlantının kesildiğini duyurdu.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılarına yeniden başladı. 19 Ocak tarihinde yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 18 Mart sabahı itibarıyla, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan 700'den fazla Filistinli hayatını kaybetti ve 1200'ü aşkın kişi yaralandı.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 82'ye, yaralıların sayısı ise 113 bin 408'e yükseldi.