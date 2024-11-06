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Refah'taki Saldırıda 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Refah'a düzenlediği hava saldırısında 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 17:51
Refah'taki Saldırıda 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Refah'a Yönelik Saldırısı

Gazze Şeridi'nin güneyinde, Refah kentinin doğusunda gerçekleşen saldırıda, İsrail ordusunun insansız hava aracı (İHA) ile bir grup Filistinliyi hedef aldığı bildirilmektedir. Olayın ardından yapılan açıklamalarda, görgü tanıkları 6 Filistinlinden hayatını kaybettiğini ve bir kısım yaralıların da bulunduğunu aktardılar.

Hastane Açıklamaları

Han Yunus'taki Gazze Avrupa Hastanesi yetkilileri, saldırıda ölenlerin naaşlarının hastaneye getirildiğini belirtti. Saldırı sonrası hastaneler ve eğitim kurumları gibi sivil altyapıların hedef alınması, durumu daha da kritik hale getirmektedir.

Yaşanan Kayıplar

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar sonucunda, yaklaşık 17 bin 210'u çocuk ve 11 bin 742'si kadın olmak üzere toplamda 43 bin 391 Filistinli hayatını kaybetmiş; 102 bin 347 kişi de yaralanmıştır. Halen enkaz altında binlerce kişinin olduğu aktarılmaktadır.

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