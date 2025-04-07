Refah'taki Saldırıda Yaşanan Kayıpları Anlatan Tek Kurtulan İlk Yardımcı

Refah'taki Sağlık Çalışanlarına Yönelik Saldırı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ilk yardım ve sivil savunma çalışanlarına yönelik 23 Mart'ta gerçekleştirdiği saldırıdan sağ kurtulan tek kişi olan Münzir Abid, olay anını ve arkadaşlarının kaybıyla yaşadıklarını AA'ya anlattı.

Arkadaşlarının Son Nefesleri

Filistin Kızılayı'na bağlı ekipler, Refah'taki saldırının ardından yaralıları kurtarmak için Tel es-Sultan bölgesine hareket ederken, dört ambulansla yola çıkan 9 ilk yardım görevlisi İsrail ordusu tarafından hedef alındı. Abid, saldırı sırasında sadece arkadaşlarının son nefeslerini duyduğunu ifade ederek, "Arkadaşlarımın tek bir kelime ettiğini bile duymadım, sadece son nefeslerini verişlerini duydum." dedi.

Ateşin Hedefi Olmak

Abid, ambulansın arkasında yüzüstü yatarak saldırıya engel olmaya çalıştığını belirtti. "Aracın arkasına yüzüstü yatmasaydım ben de ölmüştüm,” diyen Abid, ambulansa gelen İsrail özel kuvvetlerinin kendisine işkence yaptığını açıkladı.

İşkence ve Sorgulama Süreci

Yaşadığı işkenceleri detaylandıran Abid, "Beni tüfek dipçikleriyle dövüp işkence ettiler. Orası 'kırmızı bölge' değil, insanların normal bir şekilde hareket ettiği 'yeşil bölge' idi. İşkence o kadar şiddetliydi ki ölüp kurtulmayı istedim" şeklinde konuştu.

Cenazelerin Bertarafı

Abid, saldırı esnasında bölgede sadece İsrail özel kuvvetleri olduğunu belirterek, sabah gerçekleşen tank ve buldozer hareketleri sırasında yaşananları aktardı. "Büyük tek bir çukur kazdılar, ambulansları ve sağlıkçıları gömdüler," dedi.

Filistin Kızılayı ve Sivil Savunma Ekiplerinin Durumu

Filistin Kızılayı, saldırıdan sonra yaralıları kurtarmak üzere gönderilen ekiplerin İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığını açıkladı. 30 Mart'ta yapılan bir açıklamada, Refah'taki saldırıda ölen sağlık çalışanlarının sayısının 14 olduğu, ancak 9'uncu ilk yardım görevlisinin hala kayıp olduğu belirtildi.

İsrail Ordusunun İtirafları

İsrail ordusu, Refah'ta ambulanslara ateş açtığını itiraf ederek, bu araçların "uyarılara uymayan araçlar" olduğunu iddia etti. Ancak New York Times gazetesi, olayla ilgili elde edilen görüntülerde ambulansların acil durum ışıklarının yanmakta olduğunu ortaya koydu.

Sonuç Olarak

Yaşanan bu trajedi, sağlık çalışanlarının güvenliği konusundaki endişeleri artırırken, Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in sağlık ve insani yardım ekiplerine yönelik saldırılarını kınadı.