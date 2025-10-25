Refik Anadol'un 'Türkiye-Flora'ı İstanbul'da sergilendi

Refik Anadol'un 'Türkiye-Flora' eseri Beyoğlu'ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde açıldı; 'Büyük Doğa Modeli' kapsamında 33 milli park verileri kullanıldı.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 17:32
Refik Anadol'un 'Büyük Doğa Modeli' projesinin ilk eseri 'Türkiye-Flora', Beyoğlu'ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesinde ziyarete açıldı.

Yapay zeka, büyük veri ve sanatın buluşması

Müzeden yapılan açıklamaya göre eser, yapay zeka, büyük veri ve algoritmaların sanatla birleştiği bir çalışma olarak müzenin ilk yapay zeka veri heykeli olarak envantere kaydedildi.

Proje ve saha çalışması

Türkiye İş Bankası ve MEXT işbirliğiyle Türkiye İş Bankası'nın 100. yılında hayata geçirilen 'Büyük Doğa Modeli: Türkiye' projesi, yapay zeka ile Türkiye'nin doğal zenginliklerini dijital platformda yeniden yorumlamayı hedefliyor. Proje için geçen yıl tamamlanan saha çalışmaları kapsamında Türkiye'deki 33 milli parktan ses, görüntü ve tarama verileri toplandı.

Etkileşimli dijital platform

İşlenen verilerle oluşturulan etkileşimli ve yaşayan bir ansiklopedi kullanıcıya sunuldu. Platform üzerinden 'Research' (Araştırma) kategorisinden akademik bilgilere erişilebiliyor; 'Create' (Yaratıcılık) kategorisinde bitki ve hayvan türlerine dair görsel tasarımlar oluşturulabiliyor. 'Dream' (Rüya) kategorisinde ise yapay zekanın öğrenilmiş imgelerinden hareketle doğaya dair görsel temsiller deneyimlenebiliyor.

Ziyaret bilgileri

Eser, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin 3. katında yer alıyor. Ziyaret saatleri Salı–Cuma 10.00-19.00, Cumartesi–Pazar 12.00-19.00 olarak ilan edildi.

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi