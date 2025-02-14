Refik Hariri Suikastının 20. Yıldönümünde Beyrut'ta Anma Töreni

Beyrut’ta Refik Hariri için Anma Töreni

Lübnan'ın eski Başbakanı Refik Hariri, suikastının 20. yıl dönümünde başkent Beyrut'ta düzenlenen etkinlikle anıldı. Törene binlerce Lübnanlı katıldı.

Saad Hariri'den Anma Mesajları

Refik Hariri'nin oğlu eski Başbakan Saad Hariri, "Refik Hariri 20 yıl sonra burada. Refik Hariri'yi sevenler bu meydanda ve tüm meydanlarımızda." diyerek kalabalığa hitap etti. Hariri, Lübnan'ın son 20 yılda birçok krize şahit olduğunu ve bu krizin üstesinden gelebilmek için sorumluluk aldıklarını vurguladı.

Adalet ve Suriye Üzerine Yorumlar

Hariri, 20 yıl önce Lübnanlıların meydanlara çıkarak Refik Hariri'ye özlem duyduğunu hatırlatırken, "Bugün şehide 'Seni özledik' demek için meydana çıktık," sözlerini sarf etti. Ayrıca, "20 yıldır adaletin yerini bulmasını istediniz. Lübnan'dan Beşşar Esed'in suçlu rejimini kovdunuz. Suriye halkı 20 yıl sonra Esed'i devirmeyi başardı ve bu yaşananlar adaletin başlangıcıdır," ifadelerini kullandı.

Yeni Hükümete Destek

Saad Hariri, Lübnan'daki yeni hükümete de destek vererek, "Ekonomik krizi çözmek hepimizin sorumluluğudur. Bugün altın bir fırsat var. Yeni bir cumhurbaşkanı ve yeni bir hükümet var," şeklinde konuştu. Ayrıca, Müstakbel Hareketi'nin İsrail işgalinin sonlandırılması için Lübnan ordusuna verdiği destekten bahsetti.

Refik Hariri'nin Suikastı ve Sonrası

14 Şubat 2005 tarihinde yapılan suikast, Refik Hariri'nin konvoyuna düzenlenen bir bombalı saldırı ile gerçekleşti ve bu saldırıda 21 kişi hayatını kaybetti. Suikast sonrası kurulan Uluslararası Lübnan Mahkemesi, Selim Cemil Ayyaş'ı mahkum etti, ancak Ayyaş'ın nerede olduğu hala belirsizliğini koruyor.