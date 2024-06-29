Reformist lider Pezeşkiyan İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önde gidiyor!

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, sandıkların açılmasının ardından gece yarısı itibarıyla toplam 14 milyon 70 bin 642 oyun sayıldığını duyurdu.

İlk sonuçlara göre Pezeşkiyan, 5 milyon 955 bin 781 oy alarak yüzde 42,3 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor. Celili ise şu ana kadar sayılan oyların 5 milyon 560 bin 321'ini alarak yüzde 39,5 oy oranıyla ikinci sırada bulunuyor.

Adaylar Arasındaki Farklar

Muhafazakar aday Celili, Pezeşkiyan'ın hemen arkasında, yarışın oldukça çekişmeli geçtiğini gösteriyor. Öte yandan Muhammed Bakır Kalibaf, yüzde 13,4 oy oranıyla üçüncü sırada yer alırken, Mustafa Purmuhammedi yüzde 0,8 ile dördüncü sırada bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Katılım ve İlk Tur

Adayların ilk turda seçilebilmesi için toplam oyların yüzde 50+1'ini alması gerekiyor. İlk turda bu oranı yakalayan bir aday çıkmaması halinde, en fazla oyu alan iki aday ikinci tura kalacak. İkinci tur seçimler 5 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve kazanan aday ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.