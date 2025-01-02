Regaip Kandili Dualarla İdrak Edildi: Konya ve Çevre İllerde Etkinlikler Düzenlendi

Regaip Kandili, Konya ve Çevre İllerde Coşkuyla İdrak Edildi

Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da camiler, Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarla dolup taştı. Bu özel günde, ülkedeki birçok camide dualar gerçekleştirildi.

Konya'da Tarihi Anlar

Konya'da Sultan Selim Camisi'nde gerçekleştirilen Regaip Kandili programında, İl Müftüsü Ali Öge'nin sohbetinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler seslendirildi. Program sonunda namaz sonrası cemaate ikramda bulunuldu.

Aksaray'dan Coşkulu Katılım

Aksaray'da, vatandaşlar yatsı namazında camileri doldurdu. Özellikle Ulu Cami başta olmak üzere kentteki tüm camilerde kandil programları düzenlendi. Ulu Cami'deki etkinlik sonrasında cemaate kandil simidi dağıtıldı.

Karaman'da Manevi Atmosfer

Karaman'da ise İl Müftülüğünce gerçekleştirilen programda, kentteki camilerde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu. Camilerdeki cemaat, yatsı namazını kıldıktan sonra dua etti. Programın ardından belediye tarafından cemaate kandil simidi ikram edildi.

Afyonkarahisar'da Bir Araya Gelindi

Afyonkarahisar'da camilerde düzenlenen etkinlikler, halkın yoğun katılımına sahne oldu. Kent genelindeki camiler, Regaip Kandili'nin manevi atmosferini yaşamak için doldu. Selçuklu Camisi'ne gelenler, namaz kılarak dua etti ve etkinlikte Kur'an-ı Kerim ile ilahiler okundu.

Karaman'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Aktekke Camisi'ne gelenler, namaz kılıp dua etti.

Karaman'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Aktekke Camisi'ne gelenler, namaz kılıp dua etti.