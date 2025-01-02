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Regaip Kandili, İstanbul'da Coşkuyla İdrak Edildi

İstanbul'da Regaip Kandili, camilerde dualarla kutlandı. Vatandaşlar namaz kılarak ve dualar ederek bu özel geceyi geçirdi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 19:45
Regaip Kandili, İstanbul'da Coşkuyla İdrak Edildi

Regaip Kandili Camilerde Dualarla Anıldı

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol olarak kabul edilen "üç aylar"ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, İstanbul'daki camilerde dualarla idrak edildi.

Kentteki camiler, başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Eyüpsultan, Büyük Çamlıca ve Taksim olmak üzere, vatandaşlarla dolup taştı. Burada, topluca namaz kılıp dua edildi.

Programlar ve İlgiler

Fatih Camisi'nde gerçekleştirilen kandil programı, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İlahilerin okunduğu bu programda dualar edildi ve ardından yatsı namazı kılındı.

Sultanahmet Camisi'nde de büyük bir katılım gözlemlendi. Program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayarak dualarla devam etti. Cemaatle kılınan yatsı namazından sonra bazı vatandaşlar ikramlarda bulundu.

Büyük Çamlıca Camisi'nde de akşam namazının ardından düzenlenen programda vatandaşlar, namaz ve dualar ile bu özel geceyi kutladı.

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