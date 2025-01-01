Regaip Kandili'nde Tarihi Camilerde İkramlar Yapılacak

Regaip Kandili'nde İkram Geleneği Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, yarın idrak edilecek olan Regaip Kandili dolayısıyla ülke genelindeki tarihi camilerde ikramlarda bulunacağını duyurdu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan resmi açıklamaya göre, bölge müdürlükleri aracılığıyla farklı şehirlerdeki camilerde, yarın akşam namazından itibaren çeşitli ikramlar vatandaşlara sunulacak.

İkramın Manevi Değeri Büyük

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Regaip Gecesi'ndeki ikram geleneğinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu kutlu gecenin sayısız güzelliklerinden birine de biz vesile olmak istiyoruz. Mübarek gecede manevi lezzeti yaşayan vatandaşlarımızın dualara açılan ellerini ikramlarla buluşturmak gecemizi daha da güzelleştirecek," dedi.

Aksu, ayrıca, "Kurum olarak hizmetlerimizin paylaşarak bereketlendiğine inanıyoruz. Tüm illerimizde vatandaşlarımızı bu kutlu geceyi birlikte idrak etmeye ve her bölgemizin sosyal medya hesabından duyurulacak ikram noktalarımıza bekliyoruz," sözlerini ekledi.