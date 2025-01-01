DOLAR
35,15 0,62%
EURO
36,47 0,16%
ALTIN
2.965,75 0,27%
BITCOIN
3.297.893,18 -0,23%

Regaip Kandili'nde Tarihi Camilerde İkramlar Yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Regaip Kandili dolayısıyla tarihi camilerde ikramlarda bulunacak. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 15:19
Regaip Kandili'nde Tarihi Camilerde İkramlar Yapılacak

Regaip Kandili'nde İkram Geleneği Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, yarın idrak edilecek olan Regaip Kandili dolayısıyla ülke genelindeki tarihi camilerde ikramlarda bulunacağını duyurdu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan resmi açıklamaya göre, bölge müdürlükleri aracılığıyla farklı şehirlerdeki camilerde, yarın akşam namazından itibaren çeşitli ikramlar vatandaşlara sunulacak.

İkramın Manevi Değeri Büyük

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Regaip Gecesi'ndeki ikram geleneğinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu kutlu gecenin sayısız güzelliklerinden birine de biz vesile olmak istiyoruz. Mübarek gecede manevi lezzeti yaşayan vatandaşlarımızın dualara açılan ellerini ikramlarla buluşturmak gecemizi daha da güzelleştirecek," dedi.

Aksu, ayrıca, "Kurum olarak hizmetlerimizin paylaşarak bereketlendiğine inanıyoruz. Tüm illerimizde vatandaşlarımızı bu kutlu geceyi birlikte idrak etmeye ve her bölgemizin sosyal medya hesabından duyurulacak ikram noktalarımıza bekliyoruz," sözlerini ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da Kuru Kayısı Çuvallarında Kaçak Sigara Operasyonu
2
Bodrum ve Marmaris'te Yeni Yıl Coşkusu: Sahiller Dolu Dolu
3
Denizli'de Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Engelliler İçin Spor: Bedri Korkmaz'ın 25 Yıllık Başarısı
5
Bursa'nın Susuzluk Riski Yapay Zeka ile Hesaplandı
6
İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Sonucu 11 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Siirt'ten Suriye'ye İnsani Yardım: 3 Tır Uğurlandı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler