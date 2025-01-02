Regaip Kandili'nde Tarihi Camilerde İkramlarla İbadet Yapıldı

Regaip Kandili'nde İkramlar Ziyaretçileri Karşıladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, Regaip Kandili vesilesiyle tarihi camilerde gerçekleştirildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, bölge müdürlükleri aracılığıyla ülke genelindeki camilerde akşam namazından itibaren ibadete gelen vatandaşlara ikramlarda bulundu.

Ankara'daki Özel İkramlar

Bu kapsamda, Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'nde okunan Mevlidi-i Şerif öncesinde ibadet edenlere özel olarak sahlep sunuldu. İkramlar, camilere gelenlerin manevi atmosferde daha da keyifli bir deneyim yaşamasını sağladı.