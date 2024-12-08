Rejim Karşıtı Gruplar Deyrizor'un Merkezine Giriyor

Suriye'de Rejim Karşıtı Gruplar Deyrizor'a İlerliyor

Suriye'de Esed rejimi ve Esed ailesi iktidarının çökmeye yüz tutması ile birlikte, rejim karşıtı silahlı gruplar, PKK/YPG'nin işgalinde bulunan Deyrizor’un merkezine doğru ilerlemeye başladı.

Ajansına (AA) yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'deki Esed rejimi karşıtı gruplar, Baas rejiminin çökmesi sonrasında terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Deyrizor il merkezine girdi. 6 Aralık'ta düzenlenen operasyonla rejimin doğudaki güçlerinden bir kısmını geri çekmesinin ardından, il merkezi terör örgütünün işgaline terk edilmişti.

Çatışmalar ve Gelişmeler

27 Kasım’da Suriye’nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı gruplar arasında sıcak çatışmalar yaşandı. 30 Kasım’da Halep’in merkezindeki büyük bölüm, rejim karşıtı gruplar tarafından ele geçirildi. Aynı gün İdlib genelinde başarı elde eden bu gruplar, 5 Aralık’ta Hama kentinin merkezine de hakim olmayı başardı.

Başkent Şam’a stratejik bir konumda bulunan Humus ilinin bazı yerleşim yerleri de üzerine daha fazla baskı sürdüren rejim karşıtı grupların kontrolüne geçti. 6 Aralık tarihinde, Suriye’nin Dera ilinde operasyon başlatan muhalifler, il merkezini rejim güçlerinden geri almayı başardı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda ilinin tamamı da 7 Aralık’ta muhalif grupların eline geçti. Aynı gün Kunaytra ilindeki yerel muhalifler de il merkezini kontrol altına aldı. Esed rejimi güçlerine karşı ilerleme kaydeden gruplar17 Aralık'ta, başkent Şam’ın güney banliyölerine girdi.

Başkentte açılan yeni bir cephede, rejim karşıtı güçler, Humus şehrinin merkezine de hakim olmaya başladı. Ayrıca, Halep kırsalında 1 Aralık’ta düzenlenen Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Tel Rıfat ilçe merkezi terör unsurlarından kurtarıldı.