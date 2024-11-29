Rejim Karşıtı Gruplar Halep Kent Merkezine Girdi

Halep'te Çatışmalar Şiddetlendi

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi güçleriyle süren çatışmalarda, rejim karşıtı silahlı gruplar Halep kent merkezine girmeye başladı. Üç gündür devam eden çatışmalar sonucunda, grupların batıdan ilerleyerek Halep'in dış mahalleleri olan Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra bölgelerine ulaştıkları bildiriliyor.

Çatışmaların Seyri

Öğle saatlerinde, rejim güçlerinin savunma hatlarını aşmayı başaran gruplar, Halep merkezine giriş yaptı. Ayrıca, İdlib'in güneydoğusunda M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği Serakib ilçesini kuzey ve güney kollarından kuşatarak ele geçirdi. Son üç günde ise Halep kırsalında 86, İdlib'de 22 olmak üzere toplam 108 yerleşim yeri ve nokta kontrol altına alındı.

Kontrol Altına Alınan Bölgeler

Rejim karşıtı gruplar, bu sürede Halep ve İdlib illerinde en az 850 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele geçirmiştir. Ancak, çatışmaların artmasıyla birlikte rejime yakın kişiler Halep'ten Şam'a kaçış yapmaya başlamıştır.

Rus Hava Saldırıları ve Son Gelişmeler

Öte yandan, bugün akşam saatlerinde Rus savaş uçaklarının Halep'in kuzeyindeki Mare ilçesine düzenlediği hava saldırısında, Suriye Milli Ordusu8 kişi hayatını kaybetmiştir.

Çatışmaların Başlangıcı

Çatışmaların ilk olarak 27 Kasım günü sabahı Halep ilinin batı kırsalında başladığı bildirildi. İkinci gününde ise İdlib kırsalı da çatışmaya müdahil oldu ve çok sayıda bölge rejim karşıtı gruplar tarafından kontrol altına alındı. Halep merkezinde çatışmalar yoğunlaşınca, kentten kaçışların başladığı görülmektedir.

Öğle saatlerinde Halep kent merkezine giriş yapan rejim karşıtı silahlı gruplar, akşam saatlerinde kentin orta kesimlerine kadar ulaşmayı başarmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.