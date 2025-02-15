Rekabet Kurulu'ndan Frito Lay'e 1,3 Milyar Lira Ceza

Rekabet Kurulu, Frito Lay'e pazar koşullarını ihlal ettiği için 1,3 milyar lira ceza kesildi. Rakip ürünler için gerekli düzenlemeler getirildi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 15:43
Rekabet Kurulu'ndan Frito Lay'e 1,3 Milyar Lira Ceza

Rekabet Kurulu, Frito Lay'e Büyük Ceza Kesti

Rekabet Kurulu, Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, Türkiye'deki cips ve şekerleme pazarında rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 1,3 milyar lira ceza verdi.

Soruşturmanın Sonuçları

Rekabet Kurulu, Frito Lay'in rakiplerinin satışlarını engelleyerek pazar koşullarını zorlaştırma çabalarını değerlendiren bir soruşturmayı tamamladı. Bu çerçevede, şirketin, satış noktalarında rakip ürünlerin görünürlüğünü azaltmaya yönelik uygulamalarda bulunduğu tespit edildi.

Açıklamalara göre, cips sektöründe rekabetin sağlanması amacıyla Frito Lay'e önemli yükümlülükler getirildi. Özellikle 200 metrekarenin altındaki satış yerleri için alınan bu karar, cips ve şekerleme pazarında dikkat çekti.

Yeni Düzenlemeler ve Uygulamalar

Frito Lay, rakip olarak görülen ürünler için yaklaşık %30 oranında stant ayrımına gitmek zorunda kalacak. Ayrılan alanın seperatörle bölüneceği ve bu bölümde yer alan her tezgaha, 'Bu bölüm rakip cips ürünleri için ayrılmıştır' etiketi konulacak. Ayrıca, rakip cips ürünleri satış noktasında bulunmadığında, ayrılan bölümün boş bırakılması gerektiği belirtildi.

Frito Lay, satış noktalarına yalnızca bir cips standı yerleştirebilecek ve rakip ürünlerin görünürlüğünü etkileyecek herhangi bir yönlendirme yapamayacak. Böylelikle, rekabet koşullarının düzeltilmesi ve tüketici seçeneklerinin artırılması hedeflenmektedir.

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