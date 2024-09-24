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Rekabet Kurulunda Özel Okulların Ücret İhlalleri Üzerine Sözlü Savunma Toplantısı

Özel okulların yemek ve eğitim ücretleri hakkında Rekabet Kurulu'nda savunma süreci başladı. 18 okul daha uzlaşmaya gitti.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:05
Rekabet Kurulunda Özel Okulların Ücret İhlalleri Üzerine Sözlü Savunma Toplantısı

Rekabet Kurulunda Özel Okulların Ücret İhlalleri

Son günlerde Kocaeli'de bazı özel okulların uyguladığı yemek ve eğitim ücretleri üzerine Rekabet Kurulu'nda kritik bir sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ'nin (Doğa Koleji) iş gücü pazarında rekabeti kısıtlayıcı eylemlerde bulunduğu iddiaları ele alındı.

Rekabet Kurulu'nun İncelemesi

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığındaki toplantıda, söz konusu özel okulun diğer okullarla bir araya gelerek yemek ve eğitim ücretlerini belirlediği ve öğretmenler için iş gücü pazarında rekabeti kısıtladığı ifade edildi. Soruşturma heyeti, yapılan incelemelerde Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiğini öne sürdü.

Şirket Temsilcisinin Savunması

Şirket temsilcisi, yapılan iddiaları reddederek, rekabet ihlaline dair somut bir delilin bulunmadığını savundu. Kurul, konuya dair nihai kararını 15 gün içerisinde açıklamayı planlıyor. Eğer karar daha önce alınırsa, kamuoyuna Rekabet Kurumu'nun internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Uzlaşmaya Giden Okullar

Sadece Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ, sözlü savunma toplantısına katılan tek okul oldu; diğer 18 özel okul, yürütülen soruşturma kapsamında uzlaşma yoluna gitti. Bu süreçte 18 okul, toplamda 7 milyon 33 bin 717 lira idari para cezası ile karşı karşıya kaldı.

Kısacası, özel okulların eğitim ve yemek ücretleri üzerindeki tartışmalar, Rekabet Kurulu’nun önemli bir gündem maddesi haline gelmiş durumda.

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