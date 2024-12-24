Rekabet Kurumu 2024'te 7,7 Milyar Lira Ceza Kesti

Rekabet Kurumu’nun 2024'teki Ceza Performansı

Rekabet Kurumu, 2024 yılında 7,7 milyar lira ceza keserek dikkat çekti. Kurumun Başkanı Birol Küle, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da gıda, tarım, sağlık, inşaat, kimyasal ürünler, tekstil, bilişim ve eğitim gibi sektörlerin azami dikkat merkezinde olduğunu belirtti.

Küle, "Özellikle düşük ve orta gelirli vatandaşlarımızın harcamalarını etkileyen sektörler, her zaman odağımızda olacak. Adil ve yarışılabilir bir rekabet ortamını koruyarak, vatandaşlarımızın daha kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşmasını sağlamak için çalışmalarımızı büyük kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Uluslararası Gelişmeler ve Ülke İmajı

BM Raportörü Edward, Suriye'de yaşananların adaletle yüzleşilmesi gerektiğini vurgulayarak, Esed'in yargılanacağı en uygun yerin UCM olduğunu ifade etti. Bu açıklama, gelecekte Suriye’nin yeniden inşası için uluslararası toplumu harekete geçirmeyi amaçlıyor.

Tohumculukta Türkiye'nin Yükselişi

Yıldıray Gençer, önümüzdeki yıl Dünya Tohumculuk Kongresi’nin İstanbul'da yapılacağını belirterek, Türkiye'nin tohumculuk sektöründe büyük fırsatlar sunacağını ifade etti.

Dolandırıcılık Uyarıları ve Gayrimenkul Hukuku

Ali Yüksel, imar artışı vaadiyle dolandırıcılık yapanlara karşı önemli uyarılarda bulundu. Mal sahiplerinin ve site yönetimlerinin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Vakıf Katılım'ın Gelecek Hedefleri

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, yeni teknoloji ve portföy yönetimi şirketinin 2025'te hayata geçeceğini açıkladı. Faiz indirimlerinin etkilerinin ise 6. aydan itibaren hissedileceğini belirtti.

Sultanahmet'in Sokak Ressamı Duruşma Salonu'nda

Cengiz Karslıoğlu, Yenidoğan çetesi davası ile ilgili çizimleriyle dikkat çekti. Çizimleri, kamuoyunun ilgisini kazandı ve medyada geniş yer buldu.

Charlie Chaplin'in Hayali Sokaklarda Canlandı

Mustafa Güneyli, Charlie Chaplin'in "Şarlo" karakteriyle sokaklarda insanlara neşe katıyor. "Sahne sokak, insanların gerçekten sizi alkışladığı yer" diyen Güneyli, samimi bir şekilde yaşadığı deneyimleri paylaştı.

Trendyol Süper Lig'de İlk Yarının Değerlendirmesi

Galatasaray, Fenerbahçe ve Göztepe sezonun ilk bölümünde kendi kalesine gol atan ilk futbolcunun TÜMOSAN Konyaspor'dan Adil Demirbağ olduğunu belirtti.

Milli Okçulukta Başarılar

2024 yılında, milli okçular 63 madalya kazanarak uluslararası arenada büyük bir başarı gösterdiler. Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, takımın Avrupa'nın en iyi okçuluk ülkesi olduğunu ifade etti.

Trabzonspor'un Zorlu Sezonu

Trabzonspor, Süper Lig ve Avrupa Kupaları'ında 22 resmi maçta sadece 6 galibiyet elde ederek hayal kırıklığı yarattı. Deplasmanda henüz galibiyetle tanışamamış olması, takımın 19 puanla 13. sırada tamamlamasına neden oldu.