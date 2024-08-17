Rekabeti Koruma İçin Aldatıcı Reklamlara 165 Milyon Lira Ceza

Bu Yıl Tüketiciyi Aldatan Reklamlara Dikkat

Rekabet Koruma Kurulu, 2023 yılının ilk 8 ayında aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı 165 milyon 41 bin 612 lira ceza kesmeyi kararlaştırdı. Yapılan açıklamada, toplamda 1202 dosya incelenirken, bu dosyalardan 1055’inin haksız uygulamalar içerdiği tespit edildi.

August Toplantısında Beklenmedik İhlaller

Kurul, ağustos ayındaki toplantısında 138 dosyadan 128’indeki ihlalleri belirlerken, bu ihlallere toplam 16 milyon 257 bin 632 lira ceza uygulanmasına karar verdi. Reklamların durdurulması adına atılan bu adımlar, tüketicileri yanıltan tüm firmalara açık bir mesaj niteliği taşıyor.

Yanıltıcı Arama Motoru Sonuçları

Ayrıca, Rekabet Koruma Kurulu, yanıltıcı arama motoru sonuçları da dahil olmak üzere idari yaptırımlar uyguladı. Yapılan denetimlerde, bir çevrim içi arama motorunda gösterilen fiyatların yanıltıcı olduğu ve bu durumdaki bir yabancı firma hakkında ceza uygulandığı belirtildi. Bu denetimlerin amacı, tüketicileri korumak olarak açıklandı.

Devre Mülk Tanıtımlarında Kurul Kararları

Devre mülk sektöründe de benzer yaptırımlar uygulandı. Sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren bir firmanın yanıltıcı reklamları nedeniyle idari para cezasına çarptırıldığı ifade edildi. Termal özellikleri vurgulamak gibi yanıltıcı uygulamalar, kurulu harekete geçirdi.

Ürün Bileşenleri Konusunda Şeffaflık

Kurul tarafından bir başka önemli karar ise, ürün bileşenleri konusunda yaptırımlar oldu. Özellikle bir ayakkabı firmasının yurt içindeki web sitesinde çıkarılan ürün reklamlarının, domuz derisi içeriğiyle ilgili bilgileri gizlemesi nedeniyle ceza uygulanmasına karar verildi. Tüketicilerin bilgilendirilmesine büyük önem veriliyor.