Reklam Kurulu 2024'te Karanlık Ticari Tasarımlara Ağırlık Veriyor

Reklam Kurulu, 2023 yılında 92,4 milyon lira idari para cezasıyla sonuçlanan "karanlık ticari tasarımlar", indirimli satışlar ve yasaklı hizmetlerin reklamları gibi konulara 2024'te de yoğunlaşacağını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'nın Raporu

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılına ait Reklam Kurulu Raporunu yayımlayarak, aldatıcı ticari uygulamalara yönelik denetimlerin artacağını duyurdu. Bu süreçte tüketici haklarının korunması amacıyla yapılan düzenlemelere dikkat çekildi.

Karanlık Ticari Tasarımlar Nedir?

Karanlık ticari tasarımlar, internet arayüzlerinde kullanıcıları yanıltan ve manipüle eden uygulamalar olarak tanımlanmaktadır. Kurul, dijital pazarların yükselişi ile bu tasarımların yaygınlaştığını ve tüketicilerin ekonomik davranışlarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Reklam Yasakları Devam Ediyor

Falcı, medyum, astrolog gibi reklamların yanı sıra yasa dışı bahis ve kumar oyunlarının tanıtımları da yasaklı reklamlar arasında yer almaktaydı. 2024'te kurulan sistem içerisinde bu tür reklamlara yönelik önlemler artırılacak.

Sektörel Aykırılıklar

Reklam Kurulu, 2024'te diğer mal ve hizmetler sektöründen gelen şikayetlerin öncelikli olduğunu kaydetti. Bu sektör ile ilişkili 533 dosyada aykırılık tespit edildi ve bu dosyalardan 345'ine reklam durdurma, 188'ine ise idari para cezası uygulandı. Sonuç olarak, bu sektöre kesilen ceza toplamda 92,4 milyon lira oldu.

Sağlık ve Gıda Sektörleri

Sağlık sektöründeki reklamlara 87,8 milyon lira ceza uygulanırken, gıda sektörü reklamlarında ise 38,2 milyon lira ceza uygulandı. Gıda sektöründe 284 dosya incelendi ve 253'ü mevzuata aykırı bulundu.

Sosyal Medyada İncelemeler ve Instagram'ın Etkisi

Kurul, dijitalleşmenin getirdiği sosyal medya reklamlarına da odaklandı. İncelenen 1917 dosya707'si sosyal medya reklamlarını kapsarken, bu reklamların yaklaşık yüzde 84'ü Instagram'da yer aldı. Özellikle Instagram'daki 592 reklam Kurulun gündemine geldi.

Reklam Kurulu'nun kararlılık gösterdiği bu önlemler, tüketicilerin haklarının korunması açısından büyük önem taşıyor.