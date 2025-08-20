DOLAR
40,92 -0,05%
EURO
47,66 0,09%
ALTIN
4.372,24 0%
BITCOIN
4.661.251,64 -0,38%

Reklam Kurulu 30 Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli Kararı: Yasa Dışı Bahis ve Kumar

Reklam Kurulu, 14 Ağustos kararında yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişim engeli uygulanacağını ve adli süreçler için başvuru yapılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 09:36
Reklam Kurulu 30 Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli Kararı: Yasa Dışı Bahis ve Kumar

Reklam Kurulu'ndan 30 Hesaba Erişim Engeli: Yasa Dışı Bahis ve Kumar Reklamlarına Tedbir

Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaparak tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Toplantı ve Değerlendirme Süreci

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu 14 Ağustos'ta gerçekleştirdiği toplantıda yasa dışı bahis ve kumar reklamlarını ana gündem maddelerinden biri olarak ele aldı. Toplantıda, tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikteki hesaplar mercek altına alındı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, söz konusu reklam faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirlenen hesaplara erişim engeli uygulanmasına karar verildi. Ayrıca, ilgili hesaplar ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için gerekli başvuruların ilgili kurumlar nezdinde yapılması kararlaştırıldı.

Tüketici Koruması ve Denetimlerin Sürekliliği

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı şekilde mücadele edilmesi ve toplumun özellikle genç kesiminin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışma ve denetimlerinin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım
2
Tebriz Çarşısı'nda Sadıkıyye Pazarı'nda Yangın: 7 Dükkan Zarar Gördü
3
Erzurum'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı ve Adli Süreç Başlatıldı
4
İspanya ve Portekiz'de Orman Yangınları: 30 Nokta ve 6 Bölgeyle Mücadele
5
Polonya'da tanımlanamayan cisim mısır tarlasına düşüp patladı
6
Ümraniye'de Hırsızlık Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
7
Bolu Dağı'nda Asfalt Yüklü Kamyon Devrildi — İstanbul Yönü Kapandı

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi