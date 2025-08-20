Reklam Kurulu 30 Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli Kararı: Yasa Dışı Bahis ve Kumar

Reklam Kurulu'ndan 30 Hesaba Erişim Engeli: Yasa Dışı Bahis ve Kumar Reklamlarına Tedbir

Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaparak tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Toplantı ve Değerlendirme Süreci

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu 14 Ağustos'ta gerçekleştirdiği toplantıda yasa dışı bahis ve kumar reklamlarını ana gündem maddelerinden biri olarak ele aldı. Toplantıda, tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikteki hesaplar mercek altına alındı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, söz konusu reklam faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirlenen hesaplara erişim engeli uygulanmasına karar verildi. Ayrıca, ilgili hesaplar ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için gerekli başvuruların ilgili kurumlar nezdinde yapılması kararlaştırıldı.

Tüketici Koruması ve Denetimlerin Sürekliliği

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı şekilde mücadele edilmesi ve toplumun özellikle genç kesiminin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışma ve denetimlerinin aralıksız devam edeceği vurgulandı.