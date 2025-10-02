Reklam Kurulu 9 Ayda 188 milyon 716 bin 434 lira Ceza Kesti

Reklam Kurulu'ndan 9 aylık denetim: 188 milyon 716 bin 434 lira ceza

SERHAT TUTAK - Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, ocak-eylül döneminde reklam ve tanıtımlarda tespit edilen aldatıcılık, tüketicinin bilgi ve tecrübe eksikliğinin istismarı ve ekonomik çıkarların etkilenmesi gibi kusurlar nedeniyle toplam 188 milyon 716 bin 434 lira idari para cezası uyguladı.

Denetim kapsamı ve başvuru sonuçları

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık tüketicinin reklam ve tanıtım yoluyla yanıltılmasını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu dönemde Kurul, gıda, sağlık, iletişim ve örtülü reklamlar dahil olmak üzere farklı sektörlerle ilgili 20 bin 372 dosyayı inceledi. Bu dosyaların 19 bin 78'i, mevzuatta yer alan başvuru koşullarına uygun olmama veya başvurunun mevzuat kapsamı dışında kalması nedeniyle incelemeye dahil edilmedi.

Gündeme alınan 1.289 dosyanın ise 1.164'ü ilgili mevzuata aykırı bulundu. Kurulun uyguladığı yaptırımlar arasında 765 dosya için durdurma cezası, 17 dosya için durdurma cezası ve erişim engeli, 4 dosya için düzeltme, 301 dosya için idari para cezası ve durdurma, 14 dosya için idari para, durdurma ile erişim engeli ve 63 dosyada yalnızca erişim engeli yer aldı. Ayrıca 125 dosya mevzuata aykırı bulunmadı.

Hedefteki uygulamalar ve sektörler

İncelenen dosyalar arasında özellikle elektrikli araçların sürüş menziliyle ilgili reklamlar ve abonelik süreçlerini tüketici açısından anlaşılmaz kılan, karanlık ticari tasarım uygulamaları öne çıktı. Ayrıca yasa dışı kumar ve bahis tanıtımları ile tüketicilere yanıltıcı vaatlerde bulunan özel hac vizesi ve kurasız hac tanıtımları da Kurulun gündemine alındı.

Tüketicilere öneriler

Bakanlık yetkilileri, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için bazı önlemler alınmasını önerdi. Alışveriş öncesinde arama motorları ile kısa bir ön inceleme yapılmasının önemine işaret edilirken, satıcı veya sağlayıcının ayrıntılı bilgi ve şikayet kayıtlarının kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca benzer ürünlerin fiyatlarının karşılaştırılması, sitenin sahte olup olmadığının kontrol edilmesi ve tanıtım linklerinin taklit olabileceği göz önünde bulundurularak satıcının kendi sitesinden doğrulama yapılması tavsiye edildi. İnternet üzerinden alışverişlerde sitenin SSL sertifikası, 3D güvenlik veya sanalkart gibi ödeme güvenlik önlemlerinin bulunması ve bu tür yöntemlerin tercih edilmesi gerektiği belirtildi. Ödeme öncesinde tüketiciye iletilmesi zorunlu ön bilgilerin ayrıntılı okunması da olası sorunların önüne geçilmesi açısından önemli olarak ifade edildi.