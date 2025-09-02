Reklam Kurulu'ndan "gizemli kutu" satışlarına erişim engeli kararı

Reklam Kurulu "gizemli kutu" tanıtımlarına erişim engeli kararı aldı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu, 14 Ağustos'ta gerçekleştirilen toplantıda son dönemde çeşitli platformlarda görülen "gizemli kutu" ve benzeri belirsiz içerikli satış tanıtımlarını gündeme aldı.

Gerekçe

Kurulun değerlendirmesinde, bu tür tanıtımların tüketicilerin ekonomik davranışlarını önemli ölçüde bozabilecek nitelikte olduğu tespit edildi. Açıklamada, söz konusu tanıtımların tüketicileri normal şartlarda taraf olmayacakları işlemlere yönlendirebileceği vurgulandı.

Alınan kararlar

Açıklamada yer alan kararlara göre:

• "Gizemli kutu" ve benzeri satış yöntemlerinin haksız ticari uygulama olduğunun değerlendirilmesi sonucunda, bu tanıtımlara erişim engeli uygulanmasına karar verildi.

• Yasa dışı faaliyet yürüten sitelerin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin başlatılması için ilgili kurumlara başvuruda bulunulacak.

Bakanlığın mesajı

Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarının korunması, aldatıcı ve yanıltıcı reklamlarla etkin mücadele edilmesi ve özellikle genç tüketicilerin bu tür sitelerin olumsuz etkilerinden korunması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. Bakanlık, tüketicilerin haklarını ihlal eden kişi ve platformlara karşı mevzuat çerçevesinde gerekli idari yaptırımların uygulanmaya devam edeceğini açıkladı.