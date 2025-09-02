DOLAR
41,14 -0,01%
EURO
48,13 0,18%
ALTIN
4.623,11 -0,57%
BITCOIN
4.535.758,74 -1,37%

Reklam Kurulu'ndan "gizemli kutu" satışlarına erişim engeli kararı

Reklam Kurulu, "gizemli kutu" ve benzeri belirsiz ürün satışlarına erişim engeli uygulanmasına ve adli tahkikat için başvuru yapılmasına karar verdi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 09:01
Reklam Kurulu'ndan "gizemli kutu" satışlarına erişim engeli kararı

Reklam Kurulu "gizemli kutu" tanıtımlarına erişim engeli kararı aldı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu, 14 Ağustos'ta gerçekleştirilen toplantıda son dönemde çeşitli platformlarda görülen "gizemli kutu" ve benzeri belirsiz içerikli satış tanıtımlarını gündeme aldı.

Gerekçe

Kurulun değerlendirmesinde, bu tür tanıtımların tüketicilerin ekonomik davranışlarını önemli ölçüde bozabilecek nitelikte olduğu tespit edildi. Açıklamada, söz konusu tanıtımların tüketicileri normal şartlarda taraf olmayacakları işlemlere yönlendirebileceği vurgulandı.

Alınan kararlar

Açıklamada yer alan kararlara göre:

• "Gizemli kutu" ve benzeri satış yöntemlerinin haksız ticari uygulama olduğunun değerlendirilmesi sonucunda, bu tanıtımlara erişim engeli uygulanmasına karar verildi.

• Yasa dışı faaliyet yürüten sitelerin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin başlatılması için ilgili kurumlara başvuruda bulunulacak.

Bakanlığın mesajı

Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarının korunması, aldatıcı ve yanıltıcı reklamlarla etkin mücadele edilmesi ve özellikle genç tüketicilerin bu tür sitelerin olumsuz etkilerinden korunması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. Bakanlık, tüketicilerin haklarını ihlal eden kişi ve platformlara karşı mevzuat çerçevesinde gerekli idari yaptırımların uygulanmaya devam edeceğini açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Reklam Kurulu'ndan "gizemli kutu" satışlarına erişim engeli kararı
2
Kastamonu-Karabük sınırında 2 orman yangınına müdahale sürüyor
3
Erdoğan MYYK Toplantısına Başkanlık Edecek — 2 Eylül 2025 Gündemi
4
Mahmut Arıkan Saadet Partisi Genel Başkanlığına Mazbatasını Aldı
5
Kırmızı Bültenle Aranan 12 Şüpheli ve 2 Ulusal Seviyede Aranan Türkiye'ye İade Edildi
6
İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde Yangın: 10. Ada'da Plastik Dükkanı Alevlere Teslim
7
Bilecik'te Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark