Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş 2024 Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı’ne Katıldı

Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi iş birliğiyle, Bilim Kahramanları Derneği tarafından 8 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2024 Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı, genç araştırmacıların başarılarını görünür kılan ve bilimsel üretimi teşvik eden bir etkinlik olarak öne çıktı.

Program ve sunumlar

Programda farklı bilim alanlarında çalışmalar yürüten genç araştırmacıların projeleri tanıtıldı ve bu projelerin bilimsel katkıları değerlendirildi. Etkinlik, gençlerin araştırma motivasyonunu artırmayı amaçlayarak üniversiteler arası iş birliğini güçlendiren bir platform işlevi gördü.

Rektör Savaş'ın mesajı

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş törende bir konuşma yaparak, bilimsel üretimin sürdürülebilirliği açısından genç araştırmacıların kritik bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Rektör Savaş, toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada ödül alan tüm genç bilim insanlarımız, ülkemizin bilimsel geleceğine ışık tutuyor. Onların başarıları hepimiz için gurur verici."

Ödül takdimi ve destek vurgusu

Prof. Dr. Ekrem Savaş, ödül almaya hak kazanan genç araştırmacılara ödüllerini takdim ederek başarılarını tebrik etti. Ayrıca üniversiteler arası iş birliklerinin önemine dikkat çekerek Uşak Üniversitesi’nin genç bilim insanlarını her zaman desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Uşak Üniversitesi olarak bilime katkı sunan, ülkemizin gelişimine değer katan tüm genç bilim insanlarını tebrik ediyor; üreten, araştıran ve yenilikçi çalışmalarla geleceğe yön veren tüm araştırmacılarımıza başarılarının devamını diliyoruz.

