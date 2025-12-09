DOLAR
42,59 -0,04%
EURO
49,59 0,01%
ALTIN
5.752,81 -0,23%
BITCOIN
3.854.134,89 0,22%

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş 2024 Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı’ne Katıldı

Bahçeşehir, İTÜ ve Uşak Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 2024 Genç Bilim İnsanı Ödülleri'nde Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş genç araştırmacıları ödüllendirdi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 15:33
Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş 2024 Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı’ne Katıldı

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş 2024 Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı’ne Katıldı

Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi iş birliğiyle, Bilim Kahramanları Derneği tarafından 8 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2024 Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı, genç araştırmacıların başarılarını görünür kılan ve bilimsel üretimi teşvik eden bir etkinlik olarak öne çıktı.

Program ve sunumlar

Programda farklı bilim alanlarında çalışmalar yürüten genç araştırmacıların projeleri tanıtıldı ve bu projelerin bilimsel katkıları değerlendirildi. Etkinlik, gençlerin araştırma motivasyonunu artırmayı amaçlayarak üniversiteler arası iş birliğini güçlendiren bir platform işlevi gördü.

Rektör Savaş'ın mesajı

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş törende bir konuşma yaparak, bilimsel üretimin sürdürülebilirliği açısından genç araştırmacıların kritik bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Rektör Savaş, toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada ödül alan tüm genç bilim insanlarımız, ülkemizin bilimsel geleceğine ışık tutuyor. Onların başarıları hepimiz için gurur verici."

Ödül takdimi ve destek vurgusu

Prof. Dr. Ekrem Savaş, ödül almaya hak kazanan genç araştırmacılara ödüllerini takdim ederek başarılarını tebrik etti. Ayrıca üniversiteler arası iş birliklerinin önemine dikkat çekerek Uşak Üniversitesi’nin genç bilim insanlarını her zaman desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Uşak Üniversitesi olarak bilime katkı sunan, ülkemizin gelişimine değer katan tüm genç bilim insanlarını tebrik ediyor; üreten, araştıran ve yenilikçi çalışmalarla geleceğe yön veren tüm araştırmacılarımıza başarılarının devamını diliyoruz.

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VE UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİNDE, BİLİM...

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VE UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİNDE, BİLİM KAHRAMANLARI DERNEĞİ TARAFINDAN 8 ARALIK 2025 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2024 GENÇ BİLİM İNSANI ÖDÜLLERİ PROGRAMI, GENÇ ARAŞTIRMACILARIN BAŞARILARINI GÖRÜNÜR KILAN VE BİLİMSEL ÜRETİMİ TEŞVİK EDEN ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK OLARAK DİKKAT ÇEKTİ. AKADEMİ DÜNYASININ ÖNDE GELEN İSİMLERİNİ BİR ARAYA GETİREN PROGRAMA UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. EKREM SAVAŞ DA KATILDI.

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VE UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİNDE, BİLİM...

İLGİLİ HABERLER

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van Gürpınar'da Zincirleme Kaza: 3 Araç Çarpıştı, 5 Yaralı
2
İstanbul’da 5. ihale: En yüksek taksi plakası 5 milyon 211 bin TL’ye satıldı
3
Isparta'da Polis Kılığıyla 1 milyon 962 bin TL ve 70 bin 472 dolar Vurgunu — 3 Tutuklu
4
Pendik’te alkollü sürücü dehşeti: 3.2 promil, 7 araca hasar
5
Sakarya'da SASKİ Anaokullarında "Su Müfettişi" ile Su Tasarrufu Eğitimi
6
Kayseri TÜRKSOY 2027 Adaylığında İddialı: 'Biz Güçlü Bir Adayız'
7
Boyabat’ta iş kazası: Hızar makinesine kapılan işçi ağır yaralandı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi