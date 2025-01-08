Rektör Prof. Dr. Kent, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Katılımıyla bu önemli etkinliğe destek veren rektör, Anadolu Ajansı'nın haber fotoğraflarının sanat ve medya açısından değerlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Bu etkinlik, yıllık olarak düzenlenerek medyada yayımlanan en iyi fotoğrafların seçilmesi ve bu fotoğrafların halk tarafından oylanması amacıyla gerçekleştirilmekte. Prof. Dr. Kent, oylama sürecinin önemini belirterek, görsel medyanın toplumsal algıda yarattığı etkinin altını çizdi.